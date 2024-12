Sciopero al punto vendita Carrefour di Carmagnola, 30 dipendenti protestano: "Manca personale"

Giornata di sciopero, oggi, al Carrefour di Carmagnola. Sono circa 30 i dipendenti che hanno deciso di incrociare le braccia per tutta la giornata, facendo un presidio fino all'ora di pranzo.



"Da tempo - spiega Luca Sanna, di Uiltucs - denunciavano carenza di organico e l'azienda non ha mai dato risposte su questo fronte. Quindi hanno deciso di protestare".



Ma la questione Carrefour non si esaurisce qui. Proprio lunedì è infatti fissato l'incontro in Regione per discutere dei 90 esuberi dichiarati a Torino e provincia nei cinque ipermercati a marchio francese.