Settimo, benedizione dei trattori per celebrare Sant'Antonio Abate. "Un anno senza siccità e con prezzi sotto controllo" [FOTO]

Con la benedizione dei trattori, Settimo Torinese ha vissuto un nuovo momento di partecipazione per la festa della ricorrenza di Sant'Antonio Abate.



Un momento di comunità che ha visto anche la celebrazione della Messa per la figura che la fede cattolica ha reso protettore anche dei contadini e degli allevatori, ma anche degli animali domestici. Fuori dalla chiesa, poi, la benedizione dei mezzi da lavoro, come tradizione imponte.



Alla giornata era presente anche Roberto Moncalvo, presidente regionale di Coldiretti. "E' la festa del ringraziamento, oltre che di sant'Antonio. E celebriamo anche i nostri contadini che arrivano all'età pensionabile, ma tanto un vero contadino non finisce mai di esserlo". "Abbiamo bisogno di un anno fortunato - aggiunge -: con tanta neve e pioggia contro la siccità, magari con un freno al caro energie e materie prime per consentire prezzi che coprano i costi di produzione. Speriamo che la benedizione tenga lontani anche i cinghiali".



Per festeggiare, anche il pranzo di leva.