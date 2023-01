Una vita per il Jazz: il concerto benefico in ricordo di Sergio Ramella

Oggi, sabato 21 gennaio, dalle ore 20.30 nella Sala Concerti del Conservatorio di Torino avrà luogo il Concerto Benefit dedicato a Sergio Ramella a dieci anni dalla sua scomparsa.

Uomo del jazz, contribuì a portare in Italia, a Torino alcuni tra i più grandi nomi del jazz. Dallo Swing Club, il primo jazz club torinese negli anni 60/70, alle stagioni dei Punti Verdi alla Pellerina e alle stagioni di concerti jazz per il cartellone di Jazz per Torino, dall’Eurojazz Festival di Ivrea fino ai grandi Festival Jazz estivi torinesi ai Giardini Reali e in Piazzetta Reale del International Jazz Festival Torino fino al Torino JVC Newport Jazz Festival (gemellato con il più importante festival Jazz americano di Newport e unico in Europa con la sponsorizzazione JVC).

Tutti gli intervenuti si esibiscono a titolo gratuito, il biglietto d'ingresso a prezzo calmierato andrà a coprire parte delle spese organizzative e contribuirà ad istituire una Borsa di Studio triennale intitolata a Sergio Ramella per un/una studente della Scuola di Jazz del Conservatorio “G. Verdi” di Torino, con basso reddito familiare. Nell'arco dei prossimi mesi si avvieranno le selezioni per individuare il destinatario della Borsa di studio, che sarà conferita al vincitore nel corso di un evento pubblico di prossima programmazione

Le altre iniziative



Vanchiglia 3 – Spazi di Connessioni Creative

Via Vanchiglia 3, II piano, 10124, Torino

Giovedì 19 gennaio ore 18:30

Incontro pubblico

Festival jazz di ieri e di oggi (ricordando Sergio Ramella)

Il jazz raccontato da alcuni tra i protagonisti dei festival di ieri e di oggi, dal International Jazz Festival Torino, Jvc Newport Jazz Festival Torino, Euro jazz Festival di Ivrea, Torino Jazz Festival, fino alla nascita del Consorzio Piemonte Jazz.

Conduce l'incontro Marco Basso (giornalista La Stampa),

in conversazione con

Diego Borotti (musicista, ex co direttore TJF)

Matteo Negrin (Direttore Fondazione Piemonte dal Vivo)

Renato Rolla (Presidente Consorzio Piemonte Jazz)

Ezio Dema (Presidente AICS Torino Aps)

e altri protagonisti.

L'incontro viene anche trasmesso in diretta dalle ore 18:45 su www.radio-contatto.com e successivamente sul sito AICS web TV www.aicstvtorino.com

Fino al 17 febbraio

Mostra Fotografica

“Una vita in Jazz - 50 anni di immagini con i grandi musicisti della musica afroamericana” di Roberto Tarallo Giovando.

Esposizione di venticinque scatti fotografici realizzati da Roberto Tarallo Giovando, tra i fotografi ufficiali dei festival diretti da Sergio Ramella tra cui Jvc Newport Jazz Festival Torino. Fotografie di Alberto Mandarini, Alessandro Minetto, Ares Tavolazzi, Arturo Sandoval, Brad Mehldau , Dee Dee Bridgewater, Emanuele Cisi, Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Furio Di Castri, Gato Barbieri, George Benson, Gianluca Petrella, Gianni Basso, Giorgio Li Calzi, Giulio Capiozzo, Joe Zawinul, Luca Biggio, MC Coy Tyner, Regina Carter, Roscoe Mitchell, Terence Blanchard, Tito Puente , Toots Thielemans.

In mostra a Vanchiglia 3 - Spazi di Connessioni Creative fino al 17 febbraio

Orario visite dal lunedì al venerdì ore 11:00 - 13:00 e 15:00 – 18:00. Ingresso libero.