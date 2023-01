L'inflazione trascina sul fondo il carrello della spesa: a Torino i prezzi sono cresciuti dell'11,5% nel 2022

In particolare, i prodotti che vengono acquistati più frequentemente sono cresciuti dell'8,3%, mentre sfiora il doppio l'aumento dei prodotti a media frequenza (cresciuti del 18,6%). Tra le spese che i torinesi affrontano più spesso, senza dubbio i beni alimentari sono cresciuti molto (+12,4%), ma è spaventosa la crescita dell'energia ( bollette e non solo): +65,8% sull’anno precedente. Senza queste due voci, l'inflazione a Torino sarebbe salita "solo" del 6%.

Sotto la Mole l' inflazione ha colpito duro. Lo dimostrano i dati del Comune di Torino , che dimostrano come nel giro di un anno i prezzi nel capoluogo sono aumentati dell' 11.5% . Una corsa quasi sfrenata, che però negli ultimi tempi ha rallentato: infatti, la differenza tra novembre e dicembre è di solo lo 0,3%.

Cresciuti anche tempo libero e trasporti

Tra le altre voci di spesa, in un anno hanno presentato il conto anche i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (+6,2%), così come i trasporti (+7,2%).

I dati relativi al mese di settembre si possono consultare sul sito del Comune.