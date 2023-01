Concerti al Regio e a Venaria, eventi per il Giorno della Memoria e grandi monologhisti a teatro: ecco cosa fare a Torino nel weekend

MOSTRE ED EVENTI

LA BANALITA' DEL MALE. ARTE E MEMORIA PER NON DIMENTICARE

Venerdì 27 gennaio ore 17

In occasione della Giornata Mondiale in Memoria delle Vittime dell’Olocausto, Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica propone, venerdì 27 gennaio alle ore 17, la conferenza di Giovanni Carlo Federico Villa dal titolo La banalità del male. Arte e memoria per non dimenticare. “È possibile far poesia dopo Auschwitz?”: insieme all’ineludibile domanda di Theodor Adorno ci si può chiedere se l’arte sia lo strumento adatto a descrivere la realtà della Shoah, a rappresentare l'irrappresentabile per il tramite della pietas grafica, pittorica, architettonica e anche così giungere a una coscienza collettiva di quanto l’uomo è stato capace di compiere contro ogni logica.

Info: https://www.palazzomadamatorino.it/it

SINGTONìA IN CONCERTO

Sabato 28 gennaio ore 21

Uno spettacolo musical-teatrale con un obiettivo nobile a favore delle missioni umanitarie in Burundi. Sabato 28 gennaio alle ore 21, nella chiesa Beata Vergine delle Grazie di corso Einaudi 23, l’Associazione per la Cooperazione Missionaria (AS.CO.M.) presenta Singtonìa in concerto, una serata di divertimento al ritmo di musica etnica e pop. Un vero e proprio spettacolo sonoro fatto di voci, percussioni, gesti, suoni e coreografie, con un tocco di ironia e teatralità.

Info: http://www.ascomonlus.org/

INCONTRO CON UTO UGHI

Sabato 28 gennaio ore 11.30

Sabato mattina, alle 11.30, al Polo del ‘900 il maestro Uto Ughi incontra il pubblico per un dialogo aperto tra aneddoti, spunti e riflessioni dalla sua carriera al mondo della musica più in generale. Insieme al maestro interverranno Francesco Pennarola, Direttore del Conservatorio Statale di Musica “Giuseppe Verdi” di Torino e Stefano Vitale, Direttore Artistico degli Amici dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai.

Info: www.polodel900.it



ASPETTANDO GLOCAL

Domenica 29 gennaio ore 20.30

I cortometraggi vincitori della scorsa edizione del Glocal Film Festival e saranno proiettati domenica 29 gennaio alle 20.30 presso la Sala 3 del Cinema Massimo del Museo Nazionale del Cinema. Durante la serata introdotta da Alessandro Gaido, presidente dell’Associazione Piemonte Movie – che organizza il Glocal – e dalla neo-direttrice del festival Alice Filippi, sarà annunciato anche il vincitore del premio del pubblico della 1° edizione del concorso Piemonte Factory. L’evento introduce il piccolo calendario di OFF - Aspettando Glocal, per prepararci alla prossima edizione del Glocal festival, in programma poi dal 15 al 20 marzo.

Info: http://www.piemontemovie.com/site/off-glocal-day/

WIKI LOVES MONUMENTS

Fino al 28 gennaio

Premiate a Torino, presso la Biblioteca civica Centrale, le foto vincitrici del concorso regionale Wiki Loves Monuments - il più grande concorso fotografico al mondo organizzato dalle comunità dei progetti Wikimedia in diverse parti del mondo. La foto vincitrice dell’edizione piemontese, che nel 2022 ha registrato il caricamento di 1050 foto è Torino - Palazzo Madama e Casaforte degli Acaja: riflesso dell’utente TeKappa. I tredici scatti vincitori, che saranno visibili fino al 28 gennaio all’interno della mostra ospitata dalla Biblioteca Civica Centrale di Torino, catturano in maniera originale luoghi più o meno conosciuti del Piemonte.

Info: https://bct.comune.torino.it/sedi-orari/centrale

GIORNO DELLA MEMORIA AL POLO DEL '900

Fino al 31 gennaio

Molte le iniziative per la Giornata della Memoria al Polo del ‘900, nate con gli istituti partner, la Città di Torino e con il sostegno del Comitato della Regione Piemonte per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana del Consiglio regionale del Piemonte, fino al 31 gennaio. In primo piano, la parola passa a testimoni come con l’ex partigiano Gastone Cottino in dialogo con Maria Chiara Borsa e Pietro Polito del Centro Studi Piero Gobetti per parlare di guerra, fascismo e Resistenza con le nuove generazioni.

Info: https://www.polodel900.it/

CONCERTI

CONCERTO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA ALLA VENARIA

Venerdì 27 gennaio ore 19

Le musiche per il Giorno della Memoria possono racchiudere molti significati, musicali ed extra-musicali. Possono parlare di identità, rappresentare un percorso, evocare una condizione, testimoniare condivisione o segnare la distanza tra l’umano e il metafisico. Ecco dunque che l’intensità sotterranea del Kol Nidre di John Zorn comunica con l’equilibrio gioioso delle musiche di Felix Mendelssohn-Bartholdy, che il bagliore ultraterreno delle pagine di Olivier Messiaen tocca il “folklore privato” dei Duetti di Luciano Berio e la vocalità consolatoria e calda di Gabriel Fauré si accosta alla perfezione bachiana della Ciaccona per violino solo.

Info: https://lavenaria.it/it

CONCERTO PER IL GIORNO DELLA MEMORIA AL REGIO

Venerdì 27 gennaio ore 20.30

Riccardo Frizza dirige l’Orchestra del Teatro Regio. In apertura di programma, eseguirà Le Ebridi (La grotta di Fingal) di Felix Mendelssohn-Bartholdy. A seguire la Sinfonia n. 8 in si minore di Franz Schubert, una delle composizioni più note del compositore viennese. L’ultimo brano in programma è la Sinfonia n. 9 di Dmitrij Šostakovič.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, tel. 0118815557, www.teatroregio.torino.it

TEATRO

STORIA DI UN'AMICIZIA

Venerdì 27 ore 21, sabato 28 ore 19.30 e domenica 29 gennaio ore 17

Fanny & Alexander (Chiara Lagani e Luigi de Angelis) firmano la versione teatrale de L'amica geniale, la tetralogia di Elena Ferrante best-seller mondiale. Uno spettacolo in tre capitoli (Le due bambole, Il nuovo cognome e La bambina perduta), in cui si dipana l’amicizia di una vita tra due bambine che diventeranno donne: Elena Greco (Chiara Lagani) e Lina Cerullo detta Lila (Fiorenza Menni). La loro crescita individuale, il modo di influenzarsi reciprocamente, i sentimenti, le condizioni di distanza e prossimità nutrono nei decenni il loro rapporto. Fra studi, amori, maternità e delusioni, i loro destini si separano e si avvicinano restando sempre misteriosamente paralleli.

INFO: Teatro Astra, via Rosolino Pilo, www.fondazionetpe.it

FESTIVAL DELL’OPERETTA

Sabato 28 e domenica 29 gennaio

Tre importanti titoli proposti dalla compagnia Elena D’Angelo: “La Duchessa del Bal Tabarin” (sabato 28 ore 15.30), operetta in tre atti di L. Bard su testi di Franci; “La vedova allegra” (sabato 28 ore 20.45), operetta in tre atti di Viktor Léon e Leo Stein con musiche di Franz Lehár; “Il paese dei campanelli” (domenica 29 gennaio ore 15.30), operetta in tre atti di Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato.

INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, tel. 011.5623800 – www.torinospettacoli.it

ANDREA SCANZI - E TI VENGO A CERCARE

Sabato 28 gennaio ore 21

Il noto giornalista ripercorre la carriera di Franco Battiato, con particolare attenzione al (lungo) periodo d’oro che va da "L'era del cinghiale bianco" a "Gommalacca", senza però dimenticare le sperimentazioni degli esordi e al tempo stesso gli ultimi lavori discografici, le cover e le tante collaborazioni.

Nello spettacolo ci sarà anche Battiato stesso, grazie a foto e video che contrappunteranno il racconto.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, www.teatrocolosseo.it ANDREA PENNACCHI "IL POJANA"

Sabato 28 gennaio ore 21

Con “Pojana e i suoi fratelli”, Pennacchi racconta, attraverso il personaggio Franco Ford detto ”Pojana” - protagonista anche della trasmissione televisiva Propaganda Live – le storie del nordest, rappresentando uno spaccato dell’Italia popolare di oggi.

INFO: Teatro Concordia, Venaria Reale, www.teatrodellaconcordia.it NONNO ROSENSTEIN NEGA TUTTO

28 gennaio ore 21

Lo spettacolo, tratto da un romanzo di Marco Bosonetto e presentato dalla Compagnia GenoveseBeltramo, ribadisce la necessità di non dimenticare il male assoluto della Shoah. In scena il confronto tra un nonno reduce di Auschwitz che vorrebbe cancellare i propri ricordi e una nipote che meglio di lui avverte i pericoli dell’oblio. Un incontro fra generazioni e sensibilità diverse, una riflessione sul problema della memoria. Con musica klezmer dal vivo.

INFO: Cinema Teatro Aps, via Principe Tommaso 5/B, cinemateatromaffei@gmail.com