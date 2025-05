Edisu Piemonte al Salone Internazionale del Libro

Edisu Piemonte partecipa all’edizione 2025 del Salone Internazionale del Libro di Torino in programma dal 15 al 19 maggio. “Parlare il futuro” “Parlare il futuro” è il tema che farà da filo conduttore al ricco programma di incontri che si svolgeranno allo stand (Padiglione 3 - RO2 S03) per esplorare i tanti linguaggi con cui immaginiamo e costruiamo ciò che verrà: numeri, parole, codici, emozioni.

Tra gli appuntamenti, nella giornata inaugurale del 15 maggio, anche l’avvio della nuova stagione della rassegna Edisu Cultura con Angelo Mellone che presenterà il suo libro “Prima che ti svegli” e che in serata si esibirà alla Murazzi Student Zone con lo spettacolo musicale “In fin dei conti. Capitoli di una messa in scena” a cui seguirà un Dj Set con Marco Petrino, evento gratuito inserito nel palinsesto del Salone Off. Buoni da Leggere e buoni sconto

Si confermano anche per questa edizione le iniziative dei Buoni da Leggere per universitari e dei Buoni Sconto sull’ingresso per borsisti.

Infatti, Edisu Piemonte, in collaborazione con Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino, mette a disposizione 2500 buoni del valore di 10 euro ciascuno per gli studenti degli Atenei e AFAM piemontesi. I buoni saranno distribuiti presso lo stand di Edisu e potranno essere utilizzati all’interno del Salone negli stand convenzionati.

Per tutti i borsisti Edisu in più è previsto uno sconto sul biglietto di ingresso al Salone. I commenti

“Come Ente che si occupa di diritto allo studio abbiamo voluto essere presenti al Salone del Libro affrontando il tema dei linguaggi con cui raccontarsi e raccontare il futuro che in un mondo in costante mutamento è particolarmente significativo, soprattutto per le giovani generazioni” dichiara il presidente di Edisu Piemonte Roberta Piano, che aggiunge: “È motivo di soddisfazione, inoltre, poter garantire ai nostri borsisti l’ingresso scontato al Salone così come l’aver messo a disposizione degli studenti degli Atenei e AFAM piemontesi, anche grazie alla collaborazione con Università e Politecnico di Torino, circa duemilacinquecento buoni del valore di 10 euro per l'acquisto di libri”.