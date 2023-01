Agenzia badanti: come scegliere la migliore

Sono molte le persone che potrebbero aver bisogno di andare a prendere delle informazioni per quanto riguarda la possibilità di cercare un'agenzia badanti e tutto questo a prescindere in quale città arriviamo perché riguarda quelle persone quelle famiglie che hanno in casa dei genitori o dei nonni anziani che ad un certo punto hanno bisogno di aiuto e potrebbero avere bisogno di aiuto anche se sono ancora autosufficienti però hanno i loro acciacchi per l'età oppure non sono più autosufficienti e avrebbero bisogno di un supporto 24 ore al giorno.

E comunque magari queste persone siccome lavorano tutto il giorno anche a volendo non ce la fanno a poter stare per dare loro una mano e quindi quello che fanno è andare a cercare appunto una cooperativa in questo settore che si occupa essa stessa di selezionare una badante o una badante convivente oppure una badante ad ore ed è tutta altra cosa che quando si va a cercare noi stessi in autonomia una professionista in questo settore

Infatti quando siamo noi a doverla cercare dobbiamo occuparci per esempio di mettere annunci su qualche giornale locale o sui vari gruppi Facebook o comunque fare un passaparola con amici, parenti e colleghi di lavoro se conoscono loro qualcuno e insomma dobbiamo rimboccarci le maniche

L'unico vantaggio rispetto a che se dobbiamo affidarci ad una cooperativa che non dobbiamo pagare la spesa per la stessa, però lo svantaggio è che potremmo sbagliare nella scelta perché non siamo degli esperti di selezione del personale e in questo caso di selezionare una badante come lo sono le persone che lavorano all'interno di queste agenzie In poche parole

Tra l'altro queste agenzie non si occupano solo di trovare una professionista in quel settore che già non sarebbe poco, ma si occupano anche di cercare una sostituta se la stessa va in malattia o se durante l'estate ma poche settimane in ferie come è normale che sia, così come si occupano di tutta la parte burocratica per quanto riguarda tutta la gestione economica per esempio del contratto

Bisogna scegliere un'agenzia badanti che ci aiuti nella ricerca della professionista perfetta per le nostre esigenze

In ogni caso se decideremo di affidarci ad un'agenzia che ci trovi essa stessa questa professionista nel settore dobbiamo andare a parlarci di persona dopo aver preso l'appuntamento per telefono in modo che possiamo esporre le nostre esigenze in base alla nostra situazione contingente

E quindi come dicevamo all'inizio dell'articolo dobbiamo capire se ci serve una professionista che sia una badante convivente e quindi si trasferisca, e in quel caso dobbiamo avere anche gli spazi per ospitarla in casa e quindi ci vuole una stanza in più sostanzialmente dopo la persona può dormire e può avere la sua privacy

E teniamo presente che anche una cosa importante da sottolineare è che ci daranno una mano anche se per caso non ci troviamo bene con la persona che abbiamo scelto per trovare quindi una sostituta e quello può sempre capitare senza dubbio