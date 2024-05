Parco Calabria senza area giochi da anni, il Comune: "Al momento non ci sono soldi per scivoli ed altalene"

Compreso tra i corsi Regina Margherita e Potenza, il Parco Calabria offre ai cittadini 55mila mq di verde in simbiosi con le anse della Dora Riparia. Nel 2022 fa è stata smantellata per ragioni di sicurezza l’area giochi presente all’interno e, al momento, il Comune non ha i soldi per ripristinarla.

Progetto troppo costoso

A sollevare il tema il consigliere di Fratelli d’Italia Enzo Liardo, che ha chiesto conto delle tempistiche di installazione dei nuovi scivoli ed altalene per bimbi. Il progetto iniziale di ripristino aveva un costo di 169mila euro, ma purtroppo l’intervento non rispettava i parametri di finanziamento PNRR, cioè la vicinanza alle biblioteche.

Dopo alcune ipotesi di sponsorizzazione che non hanno avuto successo dato il costo eccessivo, gli uffici hanno rivisto l’intervento per un totale di 123mila euro. “La proposta – ha spiegato Tresso – è stata presentata come possibilità di intervento nell’ambito delle iniziative della Planet Week, ma ad oggi non risulta accolta”.

Mancano i soldi

Nei prossimi mesi il Comune proverà nuovamente a cercare degli sponsor: questo consentirebbe di realizzare la nuova area giochi in 6-8 mesi. “Nel 2024, così come nel 2023, - ha aggiunto l’assessore – non ci sono possibilità di finanziamenti propri con mutuo”. Tradotto, il Comune al momento non può chiedere soldi per ripristinare l’area giochi del Parco Calabria.

Come ultimo tentativo, l’intervento nello spazio verde della Circoscrizione 5 verrà inserito negli interventi da finanziare con il PON METRO PLUS. In quest’ultima caso il progetto verrà elaborato nel 2025 e scivoli ed altalene non verranno installate prima del 2026.