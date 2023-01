Trasporti eccezionali: più che raddoppiate in un anno le autorizzazioni rilasciate da Città metropolitana

Fra il 2021 e il 2022 le autorizzazioni per il transito e la circolazione dei mezzi eccezionali che la Città metropolitana deve per norma rilasciare sono più che raddoppiate: sono passate da 1319 a 2555, un lavoro che ha richiesto un vero e proprio tour de force per l’Ufficio Traffico e circolazione stradale delle Direzioni Viabilità.





“Sono numerose le attività svolte dalla Città metropolitana” spiega il vicesindaco Jacopo Suppo “di cui i cittadini in generale non hanno percezione ma che sono strategiche per il funzionamento di tutto il territorio. Le autorizzazioni dei mezzi eccezionali sono fra queste, senza questo permesso non si possono muovere grandi macchine agricole, trasporti industriali, macchine operatrici indispensabili per le attività produttive”.





L’impennata di richieste nel 2022 si deve in gran parte alla ripresa dell’economia dopo i periodi di stop forzati legati alla pandemia: le autorizzazioni richieste nel 2021 infatti sono in linea con quelle dell’anno precedente, il 2020. In parte sono invece legate, specie per quanto riguarda le macchine agricole, alla scadenza naturale delle autorizzazioni che hanno durata biennale e che con la proroga Covid sono scadute nel giugno 2022.

Cosa sono i mezzi eccezionali?

Sono quei mezzi che per dimensioni, massa o entrambe superano le sagome limite definite dal Codice della strada (D.Lgs 285/92) art 61 e art 62. Questi mezzi devono richiedere l’autorizzazione alla circolazione secondo quanto previsto dalla Legge regionale alla Città metropolitana (che ha 10 giorni naturali consecutivi di tempo per il rilascio delle autorizzazioni a partire dal ricevimento dell'istanza per quelle agricole e 15 giorni naturali consecutivi per quelle industriali).

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione occorre richiedere i nulla osta ad altro Ente/Società concessionaria qualora la tratta di percorrenza prevista interessi rete infrastrutturale in capo ad altri proprietari o gestori.

Le autorizzazioni in numeri

Nel 2021 sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni:

- macchine agricole eccezionali (trattrici, mietitrebbie, falciatrinciacaricatrici, ecc....) per un numero di 363;

- trasporti industriali singole o multiple con percorso definito per un numero di 446;

- periodiche cioè valevoli per un anno per veicoli eccedenti solo per dimensioni per un numero di 83;

- mezzi d'opera n. 98;

- trasporto di macchine operatrici con mezzi d'opera n. 98;

- autoveicoli ad uso speciale (autogru, ecc....) n. 16;

- macchine operatrici industriali n. 15;

- trasporto di pali per illuminazione n. 16;

- trasporto di coils, laminati grezzi, pietre ed elementi prefabbricati .7;

- rinnovi di autorizzazioni periodiche e di macchine agricole n.66;

- Rilascio Nulla Osta ad altre Province n. 179;

- Proroghe: n.5;

Per un totale di pratiche nel 2021 pari a 1.319 alle quali occorre aggiungere 455 richieste di nulla osta ad altri enti quali Ativa, Sitaf, Satap, Anas, Rfi, Comuni della Città metropolitana di Torino e altre province della Regione Piemonte;

Nel 2022 sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni:

- macchine agricole eccezionali (trattrici, mietitrebbie, falciatrinciacaricatrici, ecc....) per un numero di 797;

- trasporti industriali singole o multiple con percorso definito per un numero di 776;

- periodiche cioè valevoli per un anno per veicoli eccedenti solo per dimensioni per un numero di 145;

- mezzi d'opera n. 90;

- trasporto di macchine operatrici con mezzi d'opera n. 72;

- autoveicoli ad uso speciale (autogru, ecc....) n. 58;

- macchine operatrici industriali n. 20;

- trasporto di pali per illuminazione n. 28;

- trasporto di coils, laminati grezzi, pietre ed elementi prefabbricati 37;

- rinnovi di autorizzazioni periodiche e di macchine agricole n.254;

- rilascio nulla osta ad altre Province n. 239;

- proroghe: n.39;

Per un totale di pratiche nel 2022 pari a 2.555 alle quali occorre aggiungere 739 richieste di nulla osta ad altri enti quali Ativa, Sitaf, Satap, Anas, Rfi, Comuni della Città metropolitana di Torino e altre Province della Regione Piemonte;

Cos’è l’Ufficio Traffico e circolazione, polizia stradale e processi sanzionatori

L’ufficio Traffico e Circolazione della Città metropolitana si occupa non solo delle autorizzazioni per i trasporti eccezionali, ma svolge anche le seguenti funzioni:

attività di istruttoria tecnica e rilascia i provvedimenti in materia di autorizzazioni e nulla osta stradali per la collocazione di mezzi pubblicitari;

attività di verifica della corretta esecuzione dei provvedimenti amministrativi in materia di viabilità, con attività di Polizia stradale per le competenze del servizio e predispone i provvedimenti/atti da adottare in merito agli esposti, ai verbali di accertamento delle sanzioni delle violazioni al codice della strada di competenza del Servizio;

attività di istruttoria e rilascia i provvedimenti in materia di autorizzazioni allo svolgimento delle competizioni sportive su strada;

regolamentazione della circolazione stradale , secondo le modalità di cui agli art. 5, 6 e 7 del C.d.S..

