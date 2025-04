Il Nice Festival torna a Settimo: 11 giorni di magia con il circo contemporaneo

Mattinate dedicate alle scuole, spettacoli serali per tutte le età, e un ricco laboratorio di circo sociale gratuito completano un programma che punta su bellezza, emozione e condivisione.

"Il circo è un’arte unica: è relazione. Con lo spazio, con il pubblico, con i compagni, con l’oggetto. È rapporto: l’artista di circo non si risparmia, si dona, prende un rischio – artistico e fisico – calcolato, ma sempre come gesto di estrema generosità e condivisione", racconta Paolo Stratta, direttore artistico del festival. "Lavorare su quest’arte significa investire sul futuro, costruire nuove generazioni di spettatori, ma anche futuri costruttori di pace e di valore. Il Festival Nice nasce anche per questo, per offrire a tante famiglie, ragazzi e giovani delle scuole l’opportunità di entrare in contatto diretto con l’esperienza autentica dello spettacolo dal vivo. Un’esperienza che li aiuta a comprendere quanto esista una realtà vera, fatta di corpi, emozioni e sguardi, al di là degli schermi e delle relazioni mediate da contatti digitali. La pratica del circo contemporaneo agisce in profondità, contribuendo a ridurre le derive di dispersione dei rapporti, accrescere la curiosità nei confronti dello studio, nel conoscere l’altro, in tutte le sue forme. Il festival crea valore attraverso la relazione e cresce con una comunità consapevole, che sa riconoscere la bellezza del rispetto e dell’incontro".

La stagione dei festival firmati blucinQue Nice in Piemonte proseguirà poi con gli eventi a Grugliasco, Chieri, Cocconato, Moncalieri e Mondovì.