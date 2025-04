Moncalieri e Nichelino celebrano il 25 Aprile: "Festa simbolo della libertà, non di sobrietà"

Per questo ha attaccato frontalmente la scelta fatta da qualcuno di “giocare con le parole e strumentalizzare un lutto che tutti abbiamo avvertito sulla pelle e nell’anima, quello della scomparsa del Papa, per attaccare la ricorrenza della Liberazione delle città italiane e la fine della guerra non è né accettabile, né tollerabile. Il 25 Aprile è parte fondante della nostra Costituzione e qualcuno prima poi se ne dovrà definitivamente fare una ragione. Non è tempo di sobrietà, ma di partecipazione e consapevolezza". E per ribadire l'importanza della celebrazione, ha chiamato ad intervenire sul palco anche il noto giornalista e scrittore Darwin Pastorin.

Cannati: "Ricordare è un dovere morale"

Il 25 aprile è stato omaggiato anche dal sindaco di Beinasco Daniel Cannati: "Con profonda emozione celebriamo, oggi, l’80º anniversario della Liberazione d’Italia, riconquistando libertà e dignità democratica. Ogni anno che passa sono sempre meno i testimoni capaci di restituirci con le loro parole il dramma di quegli anni bui. Proprio per questo potrebbe sembrare lontano il ricordo dei giorni drammatici della dittatura, degli anni dolorosi della guerra, delle lotte per la libertà che uomini e donne coraggiosi hanno combattuto nelle nostre strade".