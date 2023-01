I suoni del MAO invadono il Mercato Centrale Torino con il progetto di Shigeru Ishihara

Un lavoro sul suono, sulle interazioni tra lo spazio e chi lo vive e sulla contaminazione tra luoghi e culture: sono questi gli elementi alla base del progetto sonoro realizzato dall’artista giapponese Shigeru Ishihara aka DJ Scotch Egg/Scotch Rolex, che il 3 febbraio arriva nelle Antiche Ghiacciaie ipogee del Mercato Centrale Torino con “I Suoni del MAO”, performance musicale live aperta al pubblico, che a partire dalle 21.30 darà vita a un’esclusiva installazione site-specific in cui i suoni del MAO incontrano quelli del Mercato Centrale (ingresso libero e gratuito - per info e prenotazioni info.torino@mercatocentrale.it<wbr></wbr>).

Nata dalla collaborazione con il Museo d'Arte Orientale di Torino, l’opera sonora sarà il risultato di un processo creativo in tre fasi, che è iniziato nelle scorse settimane con una residenza d’artista al MAO e si concluderà al Mercato Centrale, dove i suoni del museo rielaborati, scomposti e integrati si trasformeranno in un’opera musicale esclusiva, che racconterà l’interazione di luoghi e culture diversi.

Dopo un'iniziale recording session presso il MAO per catturare i suoni legati alla ritualità della mostra temporanea “Buddha10: Frammenti, derive e rifrazioni dell’immaginario visivo buddhista” (in esposizione fino al 3 settembre 2023), Shigeru Ishihara rielaborerà le tracce in una composizione originale, che verrà presentata per la prima volta dal vivo in esclusiva nel corso dell’evento “I Suoni del MAO”. Durante la performance i suoni catturati all'interno del museo entreranno in sinergia con l’acustica particolare e unica della location ipogea. In un processo di contaminazione sonora straordinario l’arte performativa di DJ Scotch Egg/Scotch Rolex trasformerà la cupola delle ghiacciaie in un duomo, che aprirà la strada a un vero e proprio viaggio di derive e rifrazioni sonore.

La traccia audio di questo processo rimarrà installata e fruibile al pubblico all’interno delle Antiche Ghiacciaie fino a fine settembre, costruendo un ponte ideale e immaginifico tra le due realtà torinesi.

L’iniziativa rappresenta il progetto inaugurale della nuova collaborazione tra il Mercato Centrale Torino e il Museo d’Arte Orientale, che per tutto il 2023 proporranno appuntamenti e occasioni di incontro per favorire la commistione tra culture e persone.

L’evento e l’installazione sonora sono a ingresso libero e gratuito.

Per info: info.torino@mercatocentrale.it<wbr></wbr>.