Atmosfera intima e tanta musica: il night club

Tra musica, luci sofuse e un'atmosfera particolare, il night club è uno dei luoghi di ritrovo preferiti da giovani e adulti grazie ad un mix di ottimi drink e musica. Attualmente, con l'intento di arrivare ad un pubblico sempre più vasto, i night club si sono trasformati in luoghi meno d'elite ed economicamente più accessibili. Trascorrere una serata in un night club è garanzia di divertimento per tutti i gusti, grazie al karaoke, piano bar e spettacoli di ogni genere. Per accedere in un night club è stato eliminato ll pagamento all'ingresso, in questa maniera anche la clientela più giovane può entrare con facilità. Il locale offre oltre all'intrattenimento anche la possibilità di degustare pizza o frutta e bere i più gustosi drink alcolici o analcolici da poter assaporare in compagnia degli amici o delle bellissime ragazze immagine. Il lavoro delle ragazze è molto importante e articolato in varie fasi.

Le ragazze immagini

Prima di iniziare a lavorare in un locale notturno, le ragazze vengono sottoposte ad una selezione accurata e solo dopo aver superato la stessa, possono essere assunte regolarmente. Ma in cosa consiste il loro lavoro? Intorno alle 21,30 un'autista le preleva dal loro alloggio e le accompagna nel locale dove, inizialmente, sono sedute sul divanetto o su una sedia in attesa che un cliente le offra da bere. Contrariamente al pensiero collettivo, le ragazze immagini non offrono prestazioni fisiche, tutt'altro, loro non ballano e non si spogliano e a tutti i clienti è severamente proibito di far loro delle avance. Le ragazze svolgono il compito di intrattenere l'ospite con simpatia, ascoltandoli e cercando di convincerli a degustare i drink sia alcolici che analcolici. Gentilezza, simpatia e cordialità sono le caratteristiche che non devono mancare, mai intrattenere un cliente senza sorridere, perché così lo si invoglia a lasciar al più presto il locale. Un lavoro destinato, insomma, a ragazze socievoli e ricche di spirito. Il turno lavorativo inizia alle 22 e termina alle 4, si lavora tutti i giorni e si ha diritto ad un giorno di riposo durante la settimana, che solitamente corrisponde al lunedì o martedì. Il venerdì e il sabato il turno lavorativo termina alle 6 del giorno seguente.

Il contratto e le condizioni

Il guadagno di una ragazza immagine è di tutto rispetto e tra l'altro è possibile scegliere come essere remunerata. Si parte in genere da un minimo di 70 euro sino ad un massimo di 120 euro. La ragazza può decidere se essere contribuita giornalmente, cioè il mattino successivo del termine del lavoro, o settimanalmente, ovvero ogni lunedì, quando è possibile ricevere l'intero stipendio pari ai 7 giorni lavorativi. Il contratto è a norma di legge e viene stipulato tra il proprietario del locale e la ragazza, la quale deve essere munita dei documenti necessari, quali la carta d'identità e il codice fiscale. Nel caso si tratti di una cittadina non italiana dovrà presentare anche il permesso di soggiorno. La durata del contratto può essere scelto dalla ragazza e varia da un minimo di 3 settimana, sino ad un anno. Nel momento in cui si decide la destinazione, il locale mette a disposizione un alloggio dotato di tutti i comfort con 2 o 3 camere da letto, una cucina ed un bagno in condivisione. Nell'appartamento, possono abitare solo le ragazze che lavorano nel locale, infatti, non sono ammesse altre persone. Tutte le ragazze, hanno a disposizione un'autista gratuito che tutte le sere ha il compito di accompagnarle nel locale e di riaccompagnarle al termine della serata, si richiede, inoltre, un outfit elegante, corto o lungo e scarpe con il tacco.