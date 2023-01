Trovato l'accordo per l'inquadramento delle 31 addette alle mense scolastiche di Grugliasco

Dopo oltre 20 anni di richieste e di adeguamento al contratto, questa mattina, le 31 tra addette e operatrici delle mense scolastiche di Grugliasco, assunte dalla società Ladisa Ristorazione, sono riuscite ad ottenere il terzo livello del contratto di servizi che, finalmente, le adeguerà alle figure professionali più idonee per le mansioni che svolgono da anni nelle mense scolastiche grugliaschesi.

Un risultato ottenuto grazie alla caparbietà del sindacato Cisl-Fisascat e al suo delegato Sabatino Basile, alle rappresentanti sindacali delle operatrici mensa Angela Vaccarini ed Eleonora Mangone, alla Ladisa Ristorazione e al suo responsabile risorse umane Giuseppe Irpino e all'Amministrazione comunale in carica che, con il sindaco Emanuele Gaito, ha chiuso l'accordo questa mattina.

«Siamo contenti e soddisfatti per l'ottimo risultato ottenuto grazie alle sinergie di tutti gli attori coinvolti – spiega Sabatino Basile, della Cisl-Fisascat – Finalmente dopo 21 anni le addette alla mensa potranno essere equiparate alle figure professionali esistenti nel contratto di servizio accedendo al terzo livello che prevede un aumento dello stipendio tabellare e tutele sociali maggiori. Un grazie va alla caparbietà delle lavoratrici, al sostegno dell'Amministrazione comunale di Grugliasco e della Ladisa Ristorazione che hanno creduto nelle nostre richieste».

«Non posso che esprimere soddisfazione per questo accordo tra le parti - afferma il sindaco di Grugliasco, Emanuele Gaito -. Sono contento principlamente per le operatrici delle mense, tutte donne a cui è stato riconosciuto un livello professionale adeguato a cui sarà corrisposto anche uno stipendio e tutele maggiori. Noi, come Comune, abbiamo fatto la nostra parte e siamo contenti che l'azienda abbia accettato le richieste delle lavoratrici e dei sindacati».