Tende davanti alle università: “Resteremo qui fino a sabato” [VIDEO]

È iniziata dalle prime ore del mattino la tendata Pro Palestina lanciata sabato scorso dalla delegazione entrata al Salone, dopo le tensioni e gli scontri con le forze dell'ordine.

"Andremo avanti fino a sabato"

L’invito era a costruire una grande tendata diffusa dall’Unito al Polito: "Andrà avanti finché le Università non toglieranno gli accordi con regimi sionisti”.

Davanti all’ingresso di Palazzo Nuovo oltre alle prime tende è stato appeso uno striscione con la scritta “Studenti - Intifada. All eyes on Rafah. Stop Guerre e Genocidio” e una bandiera palestinese.

Tende anche al Politecnico

Contemporaneamente sono state montate le prime tende anche davanti al Politecnico e alla sede di Fisica.

“Free free Palestine. Boicot Israel” e “Se non finirà intifada pure qua” sono gli slogan dei manifestanti che dopo aver parlato al megafono davanti all’ingresso di Palazzo Nuovo si sono introdotti all’interno delle aule per invitare studenti e studentesse a unirsi a loro.

Studenti riuniti in assemblea

Gli studenti si sono poi riuniti in assemblea davanti alle tende e hanno annunciato di restare fino a sabato quando si terrà il grande corteo nazionale cui aderiranno i gruppi torinesi tra cui Cua, Torino per Gaza e Non una di meno.