Il 2022 presenta il conto della crisi: in Piemonte boom di chiusure, mentre le aperture zoppicano. Solo il mattone tira ancora

Una tendenza piuttosto trasversale, che riguarda tutti i settori - o comunque la stragrande maggioranza - e i territori. In tutto, a fine anno le aziende attive risultavano essere 425.873, pari al 7,1% delle imprese nazionali. “I risultati che ci restituisce questo 2022, chiusi gli effetti economici della pandemia, sembrano descrivere un tessuto imprenditoriale che fa fatica a risollevarsi e a trovare nuovi stimoli per intraprendere nuove attività e nuove sfide. A esser state colpite più duramente sono state le società di persone e le imprese individuali, meno strutturate per affrontare le crisi che abbiamo vissuto. E tra i settori si salva solo quello edile, mentre turismo, commercio, industria in senso stretto e agricoltura registrano tutti il segno meno", commenta Gian Paolo Coscia, presidente Unioncamere Piemonte.