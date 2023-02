Lavori in corso al Castello di Moncalieri: si restaurano tende e mantovane della Cappella Reale

Lavori in corso al Castello di Moncalieri, dove proseguono i restauri delle tende e delle mantovane della Cappella Reale che, nel corso del mese di febbraio, torneranno a decorare le finestre e la porta di accesso della tribuna.

Presto il ritorno nel percorso di visita

Facile prevedere che presto faranno ritorno nel percorso di visita del maniero, dopo essere state pulite e rimesse a nuovo. Una iniziative che riguarda anche le due lampade a petrolio con meraviglioso parafiamma in vetro rosa di Murano che decorano il camino della Sala di Ricevimento dell’Appartamento di Maria Letizia e l’abat-jour con paralume in seta gialla e perline in vetro che Maria Letizia tenne sul comodino accanto al letto fino al 1926, anno della sua morte.

Art Site Fest al parco delle Vallere

Intanto, per chi ama la cultura abbinata all'arte, a Moncalieri è sempre disponibile al parco delle Vallere l'allestimento Art Site Fest-La voce degli alberi. Un percorso immersivo-narrativo scandito da racconti letti da Sara D'Amario, attrice moncalierese doc. L'ingresso è libero e le letture sono scaricabili con QrCode.