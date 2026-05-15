Monopattino imbocca la rotatoria in contromano: attimi di paura a Moncalieri

Sempre più spesso vediamo i monopattini viaggiare e zigzagare lungo le vie delle città, gli incidenti non sono certo un evento raro ed è solo per un mezzo miracolo che alla serie dei sinistri non si sia aggiunta Moncalieri.

La rotatoria in contromano

Alcuni giorni fa, verso l'ora di pranzo, prima della rotonda di corso Treste, gli automobilisti diretti verso Torino si sono visti sbucare di fronte un giovane in monopattino che aveva appena inforcato la rotatoria in contromano. Che sia stato fatto per 'tagliare' il traffico e fare prima o per una clamorosa disattenzione, sta di fatto che la prima vettura ha rischiato un frontale. Si è evitato il peggio solo perché il mezzo elettrico ha inchiodato e la vettura che stava arrivando ha fatto uno scarto verso destra: ma sarebbe bastato davvero poco perché si arrivasse all'incidente, col rischio che il monopattino finisse sotto le ruote dell'auto.

Indagini della Polizia locale

Il giovane è poi rapidamente svicolato, alcuni automobilisti hanno informato la Polizia locale dell'accaduto e chissà se grazie ad alcune telecamere della zona si riuscirà a risalire all'identità di chi guidava il mezzo elettrico: di sicuro, si è evitato un sinistro che avrebbe potuto avere conseguenze nefaste.