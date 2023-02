-61 iscritti: il calo demografico colpisce la materne, ma non tutte. A Santa Rita, Mirafiori e Vanchiglia più bimbi

Il calo demografico colpisce le materne di Torino: rispetto all'anno precedente, si registrano infatti meno 61 bambini e bambine, nella fascia 3-6 anni, che hanno presentato domanda. Lo scorso 30 gennaio è scaduto il termine ultimo per le iscrizioni per le scuole, dall’infanzia alle secondarie, dell’anno scolastico 2023/2024 tramite il portale Torino Facile.

Sul fronte delle materne, le domande pervenute dai piccoli nati nel 2018, 2019 e 2020 ammontano quest’anno a 5391, a fronte delle 5452 del 2022/2023. Nonostante il sensibile calo sul numero complessivo delle richieste, si riscontrano degli aumenti, in particolare per le Circoscrizioni 2, 3 e 7. A Mirafiori Sud, Mirafiori Nord, Santa Rita si passa da 757 domande a 778. Borgo San Paolo, Cenisia, Pozzo Strada, Cit Turin, Borgata Lesna ne raccolgono 701, rispetto alle 679 dell’anno scorso. In Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del Pilone le richieste aumentano da 435 a 464.