!Housebroken: "Narriamo storie di distacco emotivo e temporale"

!housebroken è una band nata a Torino nel 2018, a fondarla sono stati Fi e Matteo, entrambi chitarristi. Si sono aggiunti poco dopo Marco alla batteria e Mattia al basso.Tra il 2021 e il 2022 hanno registrato il loro primo album e successivamente è entrata nel gruppo Sara, la nuova chitarrista. Il primo album degli !housebroken "L'altro ieri: distacco" è uscito a giugno e ha visto la partecipazione di alcuni artisti amici della band.

Collettivo o gruppo musicale? Come si sono formati e perchè si chiamano così gli !housebroken?

Siamo un gruppo a tutti gli effetti, però fino alla registrazione dell’album nonavevamo nessuno che cantasse per cui ci siamo improvvisati cantanti in un alcuni pezzi e abbiamo chiamato alcuni nostri amici per altri. Abbiamo quindi collaborato con molte persone e il risultato è molto più variegato di quello che potevamo dare da soli come band. Il nome della band deriva da una canzone dei The Hotelier. Il significato è addomesticato, ma il punto esclamativo davanti sta a significare, come in alcuni linguaggi di programmazione, una negazione.

Il vostro progetto non ha un frontman, chi fa cosa?

Ricollegandomi al discorso precedente, non abbiamo un frontman e non ci piace neanche l’idea di una gerarchizzazione nel gruppo. Chi si sente di fare certe cose, come parlare nei live o proporre delle idee, lo fa in piena libertà. Per questo motivo oltre a suonare ciascun* i nostri strumenti, abbiamo provato a fare qualcosa che era fuori dalla nostra zona di comfort. Io [Fi ndr] ho cantato in “Simulacro e Confine” oltre ad aver suonato la chitarra e Mattia ha cantato in “Feather-Light” oltre ad aver suonato il basso. Marco suona la batteria e Sara la chitarra.

Come nascono i vostri brani?

Di solito chi suona la chitarra, io [Fi ndr] e Sara, proponiamo dei pezzi interi composti a casa o semplicemente dei giri di chitarra a cui si aggiungono poi in sala prove degli arrangiamenti di basso e batteria. I testi e le voci le inseriamo per ultimo.



A giugno è uscito il vostro disco L’altro ieri: distacco, quale distacco narrate?

Il distacco di cui si parla si riferisce a un distacco temporale ed emotivo da alcune esperienza dolorose di qualche anno fa e che hanno segnato la composizione del disco e il cambiamento di alcun* di noi. “L’altro ieri” perché in quel momento ci sembrava fosse passato pochissimo tempo o ancor meglio, era un passato così ingombrante che non sembrava ancora così lontano.

State lavorando a nuovi brani? Se sì, ci date qualche anticipazione?

Abbiamo un pezzo già ultimato e stiamo inserendo le voci in questi giorni. Molti altri pezzi sono delle bozze o ancora incompleti. Ci siamo concentrati negli ultimi mesi a suonare in sala prove per presentare l’album dal vivo e si è inserito da poco Enrico, il nostro nuovo bassista. Perciò da febbraio ci concentreremo maggiormente sulla composizione di nuovi brani.

La vostra Torino musicale e non.

Io vivo qui da dieci anni, ma ho iniziato a frequentare gli ambienti musicali giusti solo da 5-6 anni e con la pandemia purtroppo è tutto rallentato. Adesso però ricomincio a vedere in giro sempre più concerti e facce vecchie e nuove e un fermento lodevole come non lo vedevo da un po’ di tempo. Adoro Torino sia musicalmente che in generale, questa città mi dà tantissimo, anche se si può fare sempre di più.

News, live in programma, appuntamenti.

Molto probabilmente suoneremo a Vercelli il 18 marzo al BSA e a Torino il 14 aprile allo Ziggy Club.