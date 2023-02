All'Asl To4 scoppia il caso degli orari "bizzarri": infermieri e Oss non si incrociano

A detta dei rappresentanti dei lavoratori, un primo tentativo di intervenire per modificare la situazione è stato fatto, ma "non risolve questa pressante necessità, che riguarda solo una parte degli operatori e che inoltre non riconosce i tempi di cambio divisa, in un presunto accordo che non ci ha visti né convocati né partecipi".



E qui scatta la contrapposizione: "In assenza di un riscontro immediato da parte della dirigenza dell’Asl To4, siamo pronti ad intraprendere le vie legali - minacciano il segretario Nursing Up Piemonte e Valle d’Aosta, Claudio Delli Carri, assieme al segretario provinciale Nursing Up di Torino Roberto Aleo e il segretario aziendale Nursing Up dell’Asl To4, Marco Boccacciari -: chiediamo di essere immediatamente convocati da parte della dirigenza dell’Asl per porre rimedio alla questione dell’omogeneità di orario tra infermieri e Oss, necessaria affinché il passaggio di consegne, in cui vengono trasmesse informazioni fondamentali per la cura dei pazienti, possa avvenire in modo corretto come anche previsto dal contratto".