Grugliasco 'accende una luce' su Patrick Zaki nel terzo anniversario dell'arresto

Come è noto, Patrick George Zaki è stato arrestato esclusivamente per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per aver espresso le proprie opinioni politiche sui social media e, sebbene sia stato scarcerato l’8 dicembre 2021, è ancora sotto processo con l’accusa di aver diffuso notizie false. "Anche in vista della prossima udienza del processo, fissata per il 28 febbraio 2023 - dicono da Amnesty - crediamo sia fondamentale chiedere ancora una volta, a gran voce, di liberare Patrick Zaki".