Da domenica il via al grande Carnevale 2023 di Grugliasco

Presso la chiesa Sant’Antonio da Padova, domenica 12 febbraio , dopo la messa, alle 11.45 , è stata organizzato un momento di festa a Grugliasco per l'arrivo del Carnevale , degustando della fantastiche bugie. L'appuntamento è in Tripoli 2, a borgata Lesna.

L'Amministrazione comunale, in collaborazione con l'associazione Pro Loco di Grugliasco, organizza la manifestazione del Carnevale cittadino 2023, il 19 febbraio , con la realizzazione di una sfilata, la partecipazione di gruppi storici tra cui la Famija Turineisa e altre realtà del torinese, associazioni e cittadini in costume di carnevale.

La partenza è da piazza 66 Martiri alle 15 (ritrovo ore 14,30) e il percorso si snoda lungo via Lupo (nel tratto pedonale e successivamente in quello carraio), viale Echirolles (area mercatale), via Lanza, fino all'entrata nel parco culturale Le Serre con l'arrivo al padiglione espositivo “La Nave” alle 16.30, dove si terrà una grande festa per bambini e adulti. All'interno de La Nave ci saranno intermezzi musicali, esibizioni delle Majorettes e della Banda Musicale, performance circensi a cura dell'Associazione Blucinque, balli tradizionali, esibizioni dei gruppi storici e la distribuzione di dolci.