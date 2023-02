Innovazione digitale, le scuole dell'infanzia "66 Martiri" e "Di Nanni" vincono i bandi PON del ministero Istruzione

«Quella della partecipazione al bando PON per le scuole dell'infanzia è stata un'opportunità unica, in quanto questi fondi generalmente non sono destinati ai più piccoli e l'abbiamo voluta cogliere immediatamente per fornire ai nostri piccoli allievi un ulteriore sistema di apprendimento che ci è sembrato interessante e in linea con l'epoca in cui viviamo – dichiarano i Dirigenti Scolastici dell'Istituto Comprensivo “66 Martiri” Alberto Francesco Cervia e dell'Istituto Comprensivo “Di Nanni” Franca Drago – I bimbi che frequentano le scuole dell'infanzia hanno la necessità di sviluppare i cinque sensi, la manualità, la motricità e poterlo fare sia in modo tradizionale, sia in ambienti innovativi con anche strumentazioni digitali è senz'altro una esperienza coinvolgente, che non può che rivelarsi positiva per il loro sviluppo. L'obiettivo di queste iniziative è che gli strumenti tecnologici, che permettono proposte didattiche innovative, possano supportare e affiancare tutte le altre attività pratico-manuali che continueranno a svolgersi in maniera tradizionale, per offrire ai bimbi e alle loro famiglie un ambiente in cui crescere, oltre che didatticamente valido, anche piacevole».