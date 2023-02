Settimo Torinese, il Movimento 5 stelle fa il punto: "Scuola, energia e temi sociali, anche dai banchi dell'opposizione"

Guerra, pandemia, ma anche esperienze politiche di amministrazione locale. Il Movimento Cinque Stelle di Settimo Torinese ha voluto fare il punto, dopo anni piuttosto complicati a 360 gradi. E l'ha fatto con Arnaldo Cirillo e Anna Sanfilippo, consiglieri del Movimento e alla presenza della senatrice Elisa Pirro, del deputato (ed ex assessore comunale di Torino), Antonino Iaria e della consigliera regionale Sarah Disabato.



La domanda di partenza è cosa vuol dire, in un momento come questo, essere Movimento Cinque Stelle. "Non è possibile essere sempre incisivi quando si parla dai banchi della minoranza dell'amministrazione - sottolinea Sanfilippo -, ma a quattro anni dall'elezione in consiglio comunale abbiamo portato avanti il nostro lavoro fin da subito. Nella prima legislatura eravamo all'opposizione con 5 consiglieri comunali, mentre ora siamo tre. Abbiamo cercato di essere propositivi, con gli strumenti a nostra disposizione come mozioni e ordini del giorno. Con le interpellanze abbiamo cercato di sollevare questioni legate al nostro territorio".



Tanti i temi su cui si è concentrata l'attenzione del M5s: "Scuole, pari opportunità, mobilità, comunità energetiche, ambiente, acqua pubblica, connettività a internet, sanità ed emergenza climatica. Ecco i temi su cui abbiamo cercato di sensibilizzare l'amministrazione in questi anni. Una mozione ha portato il Comune ad aderire al Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Ma è stato istituito anche un tavolo che opera con l'aiuto del disability manager".



Attenzione anche al tema dell'ospedale, dei servizi Asl che si trovano al piano terra ("che rischiano di essere trasferiti fuori dal nostro Comune") ai gettonisti, nella Sanità. Ma anche a quello delle Comunità energetiche. "Aderendo alle Comunità energetiche è stato necessario individuare gli edifici su cui installare gli impianti fotovoltaici. E sulle scuole, con una mozione approvata all'unanimità, siamo riusciti ad attivare l'iniziativa di una banca del tempo, per effettuare le piccole manutenzioni, ovviando alle carenze da parte del Comune. Un'idea che poteva essere sponsorizzata meglio e che è ancora in fase di sviluppo".