Settimo Torinese, si rinnova il servizio di funerale agevolato per le famiglie con meno risorse

La Giunta ha approvato la nuova convenzione stipulata dalla società Patrimonio, che ha in concessione i servizi cimiteriali, con le agenzie di onoranze funebri. La convenzione stabilisce le tariffe del funerale agevolato: si tratta di un pacchetto di servizi funebri a costi contenuti che consentono anche a chi non ha grande disponibilità economica di provvedere alle esequie dei propri cari. Si tratta di una possibilità in più messa a disposizione dalle onoranze funebri nell'ambito della propria offerta, che beneficia, tra le altre cose, di tariffe agevolate, ad esempio la tumulazione. Una delle novità più significative, rispetto al passato, è l'inclusione all'interno delle tariffe del trasporto della salma al cimitero di Settimo entro un raggio di 20 chilometri.

"Fino ad oggi, il funerale agevolato, regolamentato da un'accordo fra Patrimonio e le onoranze funebri convenzionate, non comprendeva il trasporto della salma da altri Comuni – spiega l'assessore Luca Rivoira -. Questo escludeva dal servizio i settimesi che venivano a mancare negli ospedali e nelle strutture vicine, per cui in caso di decesso occorreva pagare a parte il trasporto. La novità nasce per va incontro alle famiglie in difficoltà, in un periodo particolarmente complesso".