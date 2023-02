Torino: come trovare parcheggio online all'aeroporto di Caselle con MyParking

Se c'è un aspetto che concorre a rendere sempre più efficiente la passenger journey dell'aeroporto Torino Caselle è l'offerta di infrastrutture dedicate alla mobilità, che rispondono efficacemente alle esigenze di chi, per questioni personali o logistiche, non possa fare a meno di giungere al terminal con la propria auto.

A soddisfare le richieste di questa fetta di viaggiatori, numerose autorimesse in prossimità dell'hub, grazie alle quali è possibile parcheggiare all'aeroporto di Torino Caselle con servizi completamente dedicati.

A offrire un punto d’incontro virtuale tra automobilisti e l'offerta di sosta è il portale MyParking.it, una piattaforma online che permette di prenotare il posteggio di proprio interesse in pochi click.



Trovare parcheggio online con MyParking

Grazie alla piattaforma online sviluppata da MyParking, la ricerca del parcheggio all'Aeroporto di Torino è veloce e intuitiva, con la possibilità di passare in rassegna numerose soluzioni, indicate per ogni genere di esigenza

Per trovare un parcheggio economico all'Aeroporto di Torino, basta infatti collegarsi al sito ufficiale di MyParking, inserire le date di ingresso e di uscita e selezionare la tipologia di veicolo.

Nel giro di pochi secondi, la piattaforma restituisce tutte le soluzioni di parcheggio disponibili per il periodo richiesto, che possono essere facilmente confrontate per quanto riguarda caratteristiche e servizi oppure classificate in base ai costi.

Per esempio, qualora sia necessario accedere all'autorimessa nelle ore notturne, e dunque si vogliano valutare soltanto i parcheggi all'aeroporto Torino Caselle aperti 24 ore su 24, basterà semplicemente spuntare la casella H24 per escludere dai risultati di ricerca le autorimesse che effettuino orario ridotto.

Con i filtri è possibile poi affinare i risultati e personalizzarli secondo le specifiche esigenze: in particolare, nel caso in cui si voglia optare per un posteggio al chiuso, si possono escludere dai risultati i parcheggi scoperti e valutare esclusivamente le proposte di parcheggio coperto.

In aggiunta, all'occorrenza la ricerca può comprendere solo le autorimesse che dispongano di un servizio navetta: difatti, anche se le strutture di parcheggio orbitanti attorno all'aeroporto Caselle sono tutte prossime all'hub, quelle un po' più distanti dispongono sempre di navetta gratuita dedicata, che in genere è disponibile con servizio continuativo o su richiesta, poiché strutturato per soddisfare sia le esigenze di mobilità di chi ha urgenza di raggiungere il terminal partenze per effettuare le classiche procedure di imbarco, sia di chi ha necessita di recuperare l'auto velocemente dopo l'atterraggio.

All'occorrenza, inserendo i filtri è poi possibile visualizzare anche solo i risultati che offrano l'accesso a soluzioni di parcheggio Tieni tu le chiavi, un'opzione che permette di lasciare il veicolo in sosta portandosi le chiavi dietro, per avere la sicurezza che non verrà spostato al palesarsi di nuove esigenze logistiche.

Naturalmente, qualora le circostanze lo richiedano, si possono inserire più filtri contemporaneamente, in modo da rendere la ricerca del parcheggio all'aeroporto Torino Caselle quanto più accurata possibile.



Parcheggiare con MyParking: sicurezza e affidabilità

Le autorimesse convenzionate con MyParking.it sono tutte selezionate in base all'affidabilità e alla qualità dei loro servizi.

Le singole proposte sono sempre illustrate nelle apposite schede informative, che permettono di visualizzare le caratteristiche di ogni parcheggio, la posizione, le destinazioni servite e la descrizione dettagliata dei diversi servizi offerti.

Naturalmente, si tratta sempre di autorimesse che assicurano l'accesso a un parcheggio custodito all'Aeroporto di Torino Caselle grazie a strutture presidiate, recintate e dotate di sistemi di videosorveglianza.

Infine, nei parcheggi che offrono un ingresso preferenziale ai veicoli dotati di Telepass è sempre possibile passare per una corsia alternativa, in modo da evitare che il costo del parcheggio venga addebitato due volte.