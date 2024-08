Pioggia, grandine, fulmini e tuoni. Il maltempo si riaffaccia sul Piemonte. Le auto cercano riparo sotto i portici [VIDEO]

Arpa aveva avvisato di una possibile instabilità per ieri e oggi pomeriggio. Ieri solo poche gocce, ma oggi la situazione sembra più seria con un fronte che dalle Alpi sta colpendo Cuneese, Pinerolese e dalla Valle di Susa sta in questo momento battendo sul capoluogo.

Cadono fulmini, si sentono tuoni potentissimi, le auto in centro a Torino cercano riparo sotto i portici di via Roma, dopo l'esperienza di venerdì scorso.

Essendo l’evento ancora in corso non è noto quali siano le zone più colpite. Si invita tutte le persone in strada a muoversi con estrema prudenza e a cercare dove possibile riparo in zone sicure.

I vigili del fuoco segnalano al momento una decina di interventi in corso (lo scorso venerdì ce ne furono 120 in Torino e provincia) tutte per guasti a grondaie e per un albero caduto in zona Moncalieri.