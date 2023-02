Notizie dal mercato delle criptovalute: Dogecoin (DOGE) sta letteralmente andando sulla luna mentre Shiba Inu (SHIB) sembra positivo e TMS Network (TMSN) schizza in prevendita

Cosa succede quando Elon Musk viene fotografato seduto accanto a Rupert Murdoch al Superbowl? Risposta: Dogecoin (DOGE) sale del 5%. Musk - un fan di lunga data di Dogecoin - si dice da tempo che incorpori Dogecoin (DOGE) nelle sue varie attività, e quindi con SpaceX, Dogecoin (DOGE) può raggiungere la luna.

Investire in DOGE - o Tesla, SpaceX o qualsiasi altra cosa - è reso facile attraverso TMS Network (TMSN) - ora nella prima fase della sua prevendita.

Dogecoin (DOGE): qualcosa di cui parlare

Quando Elon Musk è stato visto al Superbowl con il magnate dei media Ruper Murdoch, un tweet che chiedeva: "Di cosa stanno parlando?" ha fatto il giro, a cui Musk ha risposto, "Dogecoin" - un'espressione che ha visto il valore di Dogecoin (DOGE) saltare!

Dogecoin (DOGE) ha visto un'incoraggiante ripresa del 19% dall'inizio dell'anno dopo che tutte le criptovalute hanno sofferto durante l'inverno delle criptovalute del 2022. Seduto comodamente nella top ten delle criptovalute per capitalizzazione di mercato e con l'uomo più ricco del mondo come santo patrono, Dogecoin (DOGE) è una moneta con un futuro ottimista. Elon Musk ha più volte menzionato l'incorporazione di Dogecoin (DOGE) nelle sue attività.

Musk anticipa Dogecoin (DOGE) come la moneta di riferimento per il "ribaltamento" delle criptovalute, in base al quale gli utenti possono premiare i creatori e i fornitori di contenuti. Dall'acquisizione di Twitter da parte di Musk, le voci sull'integrazione di Dogecoin nel funzionamento interno della rete di social media hanno visto gli esperti investire in Dogecoin (DOGE) - con 356 milioni di utenti, ci sono molte potenziali mance online solo su Twitter.

Chissà cos'altro ha in mente Musk per Dogecoin (Doge), ma dal momento che SpaceX sta andando sulla luna, è probabile che Dogecoin (Doge) segua.

Shiba Inu (SHIB) – Tenersi saldi e andare forte..

Shiba Inu (SHIB) è sempre stata una moneta speculativa basata sullo stesso scherzo e successo di Dogecoin (DOGE). Mentre Shiba Inu (SHIB) è al secondo posto dietro a Dogecoin (DOGE) in termini di performance e capitalizzazione di mercato, Shiba Inu (SHIB) è molto avanti rispetto alla maggior parte delle altre criptovalute. Shiba Inu (SHIB) ha mostrato una ripresa del 21% dall'inizio dell'anno.

Con il suo incrollabile supporto da parte della comunità e il suo caso d'uso unico - Shiba Inu (SHIB) arriva a frazioni di una frazione di centesimo ciascuno, rendendo Shiba Inu (SHIB) perfetto per microtransazioni e test facili per lo sviluppo di app - Shiba Inu (SHIB) non è da prendere alla leggera.

Il 2023 sembra positivo per Shiba Inu (SHIB) e gli investitori hanno bisogno di alcuni (qualche miliardo, forse?) Shiba Inu (SHIB) nei loro portafogli.

Rete TMS (TMSN): accensione e decollo per uno scambio decentralizzato

TMS Network (TMSN) è una piattaforma di trading all-in-one decentralizzata basata su Ethereum che mira a rivoluzionare il settore del trading tradizionale risolvendo diversi problemi urgenti come la mancanza di uniformità dei prezzi, commissioni di trading elevate, manipolazione dei prezzi e wash trading, transazioni ritardi, esperienza di trading inadeguata e mancanza di educazione al trading.

Uno dei principali vantaggi di TMS Network (TMSN) è la sua funzionalità di social trading, che consente ai trader di connettersi e seguire trader di successo, imparare dalle loro strategie e replicare le loro operazioni. La piattaforma offre analisi on-chain, bot di trading e creazione di strategie e applicazioni di gestione del portafoglio, che forniscono ai trader gli strumenti per prendere decisioni informate ed eseguire operazioni con sicurezza. Inoltre, i segnali di trading e le opportunità di arbitraggio consentono ai trader di stare al passo con il mercato e fare operazioni redditizie.

TMS Network (TMSN) è progettato per fornire un'esperienza di trading fluida e piacevole con un'elaborazione delle transazioni rapida ed efficiente. La piattaforma offre una gamma completa di risorse e strumenti educativi che aiutano i trader a sviluppare le proprie conoscenze e abilità.

TMS Network (TMSN) è un ottimo investimento

La piattaforma si impegna per la trasparenza e la sicurezza, impiegando misure di sicurezza all'avanguardia, tra cui crittografia, portafogli multi-sig e regolari controlli di sicurezza, per garantire la sicurezza e la protezione delle risorse e delle transazioni dei suoi trader.

TMS Network (TMSN) stabilisce un nuovo standard nel trading decentralizzato fornendo ai trader un'unica piattaforma che integra il social trading, la gestione del portafoglio e i bot di trading. La piattaforma si rivolge a quattro classi di attività principali: criptovaluta, azioni, FX e CFD.

I trader e gli investitori sono incoraggiati a sfruttare l'offerta di prevendita di fase uno di TMS Network (TMSN) e i token possono essere ottenuti a $ 0,0047, promettendo rendimenti elevati per l'anno a venire.

