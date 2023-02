A Torino 5 milioni per la cultura, a breve due bandi. Ma il governo Meloni dimezza i fondi per le periferie

Cinque milioni di euro - nel triennio 2023/2024/2025 - per finanziare teatro, danza, circo e manifestazioni nelle Circoscrizioni di Torino. Se da un lato quattro milioni di euro arrivano dall'Europa, dall'altro il governo Meloni ha dimezzato a livello nazionale gli stanziamenti per le città. Se nel 2022 il Ministero della Cultura aveva messo a bilancio per il capoluogo piemontese un milione e 900 mila euro, nel 2023 arriveranno 850mila euro. Un taglio che colpirà soprattutto le periferie.