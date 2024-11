Borgo Campidoglio tutto pedonale: ecco quando scatterà la nuova Ztl. Permessi gratis per i residenti

Entro fine anno verrà inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il fascicolo per ottenere l’autorizzazione della pedonalizzazione. A luglio sono state installate cinque telecamere ( vie Corio angolo Cibrario, via San Rocchetto angolo Cibrario, via Rivara angolo via Balme, via Fiano angolo via Balme, e via Rocciamelone angolo via Fiano. ) ai varchi della Zona a Traffico Limitato.

L'obiettivo è che il via libera alla pedonalizzazione da Roma arrivi "entro marzo 2025, mentre la successiva attivazione delle telecamere deriverà dai tempi del Mit" ha chiarito ieri sera Foglietta.

Il progetto