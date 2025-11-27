Ospedale di Settimo, Pentenero-Valle (PD): “Sostegno ai lavoratori, una storia lunga e complicata"

“La vicenda dell’Ospedale di Settimo Torinese, che abbiamo sempre seguito con attenzione e impegnandoci in prima linea per arrivare a una svolta, è stata lunga e complessa, segnata da anni di incertezze e difficoltà che hanno pesato soprattutto sui lavoratori e sulle loro famiglie. La deliberazione della Giunta regionale che sancisce l’acquisto della struttura apre finalmente una prospettiva positiva: il tunnel sembra finire e si intravede la luce di una soluzione concreta e definitiva” dichiarano la Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Gianna Pentenero e il Vicepresidente della Commissione Sanità Daniele Valle.

“Il nostro pensiero va innanzitutto ai lavoratori, che continuano a affrontare con professionalità e dedizione una fase difficile e incerta. È a loro che vogliamo ribadire il nostro sostegno e la nostra vicinanza. Ora è il momento di lavorare serrati, con responsabilità e determinazione, per chiudere definitivamente questa vicenda e garantire al territorio un presidio sanitario pubblico, stabile e potenziato” proseguono gli esponenti dem.

“La sanità pubblica è un bene comune e l’Ospedale di Settimo rappresenta un presidio indispensabile per la comunità. L’acquisizione da parte della Regione è un passo importante, ma occorre vigilare affinché gli impegni assunti si traducano in fatti concreti: mantenimento dei posti letto, rafforzamento dei servizi e tutela dei lavoratori. È su questo che continueremo a lavorare, con serietà e spirito costruttivo” concludono Pentenero e Valle.