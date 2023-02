La denuncia di Magliano e Fissolo (Moderati): "La terra di nessuno di fianco a Porta Nuova"

"Un incubo che si ripete ogni giorno (e ogni notte): nel posteggio dei taxi di via Nizza a Torino, lato est della stazione di Porta Nuova, si ritrovano soggetti costantemente alterati dall'alcol che aggrediscono i passanti e provocano risse fra loro - aggredendosi l'un l'altro con bastoni, bottiglie e cubetti di porfido - e creando costante pericolo ai tassisti, ai loro passeggeri, alle vetture in sosta e ai cittadini in transito nei pressi della stazione. Una situazione non più tollerabile, che ha già fatto registrare aggressioni alle persone e danni alle cose", denunciano Silvio Magliano e Simone Fissolo dei Moderati.

"Esprimiamo la piena solidarietà a chi sta subendo le conseguenze di questa situazione e auspichiamo un tempestivo ed efficace intervento del Comune di Torino, dopo che la Circoscrizione 8 e il Presidente Massimiliano Miano si sono attivati, inserendo il tema all'ordine del giorno del Tavolo della Sicurezza e chiedendo la partecipazione dei rappresentanti dei tassisti alle prossime sedute del Tavolo stesso", concludono Magliano e Fissolo.