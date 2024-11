Israele, blitz dei pro Pal alle Ogr: occupata l'ala dove ci sono le startup e Leonardo

Nuovo blitz dei pro Pal a Torino. Ancora una volta, nel mirino c'è Leonardo e quell'universo di ricerca tecnologica accusata di alimentare il commercio di armi. Armi che vengono poi usate in Medio Oriente nel conflitto tra Israele e le nazioni vicine, oltre alle terre abitate dai palestinesi.

"Israele ci porta alla guerra" è lo striscione appeso da alcuni attivisti all'esterno delle Ogr, in corso Castelfidardo, in particolare nell'altro delle Officine che ospita le start up e alcuni uffici di Leonardo. Proprio l'azienda aerospaziale che si occupa anche di difesa e che era finita nel mirino anche nelle scorse settimane, nella sede di corso Francia.

Circa una cinquantina i manifestanti: alcuni di loro, per protesta, hanno messo sui vetri alcune manate, a voler sottolineare le mani sporche di sangue per quanto sta succedendo a Gaza.

Le forze dell'ordine controllano