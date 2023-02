De Marchi, l’iconico abbigliamento da ciclismo che riflette la passione italiana

De Marchi, azienda italiana fondata nel 1946, è il risultato di una passione profonda per il ciclismo e per l'innovazione. Da più di 75 anni, il marchio crea capi d’abbigliamento tecnici di alta qualità, dedicati ad appassionati e ciclisti esploratori. Ciò ha portato a lasciare un segno indelebile nella storia di questo sport.

Si tratta della più antica realtà specializzata in abbigliamento da ciclismo in tutto il mondo. Sono tantissimi, infatti, i campioni che hanno indossato i capi del marchio nel corso di competizioni e sfide che molto spesso hanno coinciso con il successo, da Fausto Coppi a Ignazio Moser.

Dalle maglie estive ciclismo ai pantaloncini, ogni articolo firmato De Marchi è espressione di una raffinata sintesi tra forza dell’esperienza e continua attenzione verso l’innovazione.

Appositamente progettate per rispondere ai diversi stili di corsa e alle esigenze di ogni clima, le collezioni che figurano nell’offerta dell’impresa italiana fanno parte due linee che costituiscono i volti di un marchio unico. Si incontrano articoli resistenti e contraddistinti da un fascino senza tempo per vivere la propria passione per il cycling, nonché repliche uniche ed ufficiali di maglie storiche.

Oltre alle elevate performance che caratterizzano i prodotti, l’elemento che più identifica gli articoli firmati De Marchi è l’essere riconosciuti come iconici. Capi che si rivelano sempre attuali e perfetti per affrontare senza alcuna difficoltà i segni del tempo. È semplice, dunque, comprendere perché “De Marchi è un classico che sa essere trendy”.

Per ciò che riguarda le alternative, invece, possiamo ricordare sia abbigliamento ciclismo estivo che invernale, ma anche maglie termiche, giacche ciclismo antivento, calzamaglie, abbigliamento gravel e molte altre soluzioni. Un’elegante qualità italiana, infine, che ha per protagonista sia le capacità produttive che i valori.

Digita www.demarchi.com e approfitta di raffinati capi Made in Italy per vivere con stile la tua passione per il ciclismo.