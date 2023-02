La richiesta di Bitcoin ed Ethereum è solida nonostante l'avvertimento della Fed. La rete TMS (TMSN) si concentra sulla formazione dei titolari di token

La Federal Reserve degli Stati Uniti ha messo in guardia dai rischi legati agli investimenti in criptovalute, provocando una certa agitazione nel mercato. Tuttavia, nonostante l'avvertimento, la richiesta di due dei maggiori protagonisti del gioco, Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH), rimane solida.

Mentre gli investitori continuano a navigare nel panorama in continua evoluzione delle criptovalute, TMS Network (TMSN) ha adottato un approccio unico per migliorare gli investimenti finanziari e il trading. L'hub di trading decentralizzato si sta guadagnando l'attenzione del mainstream per la sua dedizione alla formazione degli utenti e alla costruzione di una piattaforma di successo per i trader.

La richiesta di Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) aumenta nonostante l'avvertimento della Fed

Nonostante gli avvertimenti della Federal Reserve sui rischi legati agli investimenti in criptovalute, la richiesta di Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) rimane solida. Giorni fa, la Federal Reserve ha espresso preoccupazione per i potenziali rischi associati alle criptovalute. Il governatore della Fed Waller ha descritto le criptovalute, tra cui Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH), come "attività speculative" prive di valore intrinseco.

Ha anche avvertito le banche che intendono entrare nel mercato delle criptovalute di farlo con attenzione, poiché i rischi di frode e truffa sono elevati. Tutto questo, tuttavia, non ha scoraggiato gli investitori dal riversare il proprio denaro in questi asset digitali.

Mentre il mercato delle criptovalute ha subito una significativa flessione nel 2022, quest'anno Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) hanno registrato una notevole rimonta. Il prezzo del Bitcoin (BTC) è salito di oltre il 49% dall'inizio dell'anno, mentre quello di Ethereum (ETH) è quasi raddoppiato. La capacità di recupero di questi asset digitali ha reso molti investitori ottimisti sulle loro prospettive a lungo termine.

Una delle ragioni della continua richiesta di Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) è il loro crescente potenziale e i loro casi d'uso. Poche settimane fa, il Bitcoin (BTC) si è unito a Ethereum (ETH) nell'offerta di NFT, mentre molti Paesi continuano ad adottarli. D'altro canto, Ethereum (ETH) ha completato l'attesissimo passaggio alla Proof of Stake qualche mese fa. Le attività sulla catena, il volume di scambi giornalieri e la capitalizzazione di mercato stanno salendo alle stelle ogni giorno.

TMS Network (TMSN) si concentra sulla formazione dei titolari di token

Con la continua evoluzione del mondo della blockchain e delle criptovalute, sempre più persone si interessano al trading di asset digitali. Tuttavia, per molti trader al dettaglio è difficile prendere decisioni informate. Oggi, miliardi di dollari sono stati persi nel trading di asset a causa di conoscenze e competenze insufficienti in materia di trading - un motivo per cui la Fed sta mettendo in guardia i cittadini dal trading di criptovalute.

Fortunatamente, aiutare i trader a prendere decisioni informate grazie a dati utilizzabili è l'obiettivo di TMS Network (TMSN). TMS Network (TMSN) è un hub di trading decentralizzato e uno scambio che pone un forte accento sull'educazione dei titolari di token.

Una delle caratteristiche principali di TMS Network (TMSN) è il suo impegno per la trasparenza. A differenza delle piattaforme di trading tradizionali, TMS Network (TMSN) è decentralizzato e quindi trasparente, scalabile, più veloce, efficiente, economico e affidabile. Un'altra caratteristica fondamentale di TMS Network (TMSN) è la sua enfasi sulla formazione. La piattaforma offre tonnellate di risorse educative, tra cui articoli, video e tutorial, progettati per aiutare i trader nuovi ed esperti a diventare esperti.

Inoltre, TMS Network (TMSN) offre anche una serie di strumenti e funzionalità progettati per rendere il trading più facile ed efficiente. Questi includono strumenti grafici avanzati, dati di mercato in tempo reale, creatori di intelligenza artificiale, creatori di strategie e una varietà di bot di trading che possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze e le preferenze individuali.

Con TMS Network (TMSN), nessun investitore o trader dovrà preoccuparsi di perdere il proprio denaro facendo trading di criptovalute, CFD, Forex, azioni ed ETF. Pertanto, è molto facile capire perché gli investitori e i trader stanno affollando il presale dell'ICO del token TMS Network (TMSN). Il token è scambiato a 0,0047 dollari - un prezzo basso, eccezionalmente importante per fornire valore agli utenti di TMS Network (TMSN) e ricco di potenziale. Gli analisti hanno previsto un aumento di 1000 volte nel prossimo futuro, quindi gli acquirenti farebbero bene a iniziare presto.

