Queste 3 criptovalute sono destinate a predominare nel 2023: TMS Network (TMSN), Uniswap (UNI) e TRON (TRX)

Se non conoscete il mondo delle criptovalute, potreste pensare che qualsiasi investimento in criptovalute sia valido, ma questo non è vero. Il valore di un token di criptovaluta è spesso effimero a causa del fervore, quindi è importante fare ricerche per identificare quali token domineranno davvero in futuro.

Tre criptovalute che hanno fatto scalpore di recente sono TMS Network (TMSN), Uniswap (UNI) e Tron (TRX): continuate a leggere per scoprire perché questi token sono destinati a dominare nel 2023.

TMS Network (TMSN)

Il vero valore di un bene dipende sempre dalla sua utilità e dalla sua applicabilità alle attività della vita reale, e questo non è diverso nel mondo delle criptovalute. TMS Network (TMSN) è un ottimo esempio di criptovaluta prospera grazie alla sua praticità. Si tratta di una piattaforma di investimento completa per gli appassionati di blockchain, progettata esplicitamente per essere accessibile ai nuovi investitori.

TMS Network (TMSN) aiuta i nuovi investitori a imparare attraverso il suo vasto portafoglio di video didattici, webinar e altre risorse. Offre inoltre agli investitori bot di investimento innovativi, una quota di voto nella società e un'ampia gamma di strumenti analitici avanzati, il tutto a un costo di gran lunga inferiore rispetto alle commissioni di trading standard. Invece di affidarsi al clamore e alla volatilità, TMS Network (TMSN) si è fatta un nome grazie alla sua passione nel fornire un'esperienza di investimento senza soluzione di continuità, e questo si vede.

Uniswap (UNI)

Piattaforme come TMS Network (TMSN) hanno il potenziale per costituire enormi basi di utenti grazie alla popolarità degli investimenti nel 2023. Ma non tutti i servizi blockchain sono progettati per un uso commerciale. Un esempio è Uniswap (UNI).

Uniswap (UNI) fa l'esatto contrario, progettando un protocollo blockchain su misura e open-source per lo sviluppo di applicazioni DeFi. Ciò significa che il pubblico principale di Uniswap (UNI) è quello delle startup B2B, con un potenziale di finanziamento non indifferente.

Anche se non si può negare che Uniswap (UNI) non attirerà l'attenzione dei nuovi appassionati di criptovalute, il settore dipende da innovazioni complesse guidate da aziende come Uniswap (UNI). Questo da solo è sufficiente per impostare il token per il 2023.

Tron (TRX)

Una criptovaluta potrebbe offrire le caratteristiche più innovative ed entusiasmanti del mondo, ma se i costi di gestione e di scambio sono inaccessibili, il token non durerà. Questo è un aspetto che Tron (TRX) ha compreso anni fa, cercando di diffondere il suo protocollo Tron (TRX) PoS (Proof of Stake) per facilitare l'interconnettività universale della blockchain a basso costo e a bassa impronta di carbonio.

Le scienze ambientali e la vita ecologica non sono mai state così popolari, quindi i valori su cui Tron (TRX) basa il suo token aiuteranno il token a dominare nel 2023. La "Rete del Sole" di Tron (TRX) garantisce tali vantaggi di efficienza nonostante le sue velocità follemente elevate, quindi, contrariamente a quanto si crede, la sostenibilità e l'efficienza di Tron (TRX) non significano che sia necessaria una regressione.

Considerazioni finali

Non si può negare che il 2022 sia stato un anno difficile per gli appassionati di criptovalute, ma il 2023 sembra molto più ottimista. Se ci aspetta una corsa al rialzo, TMS Network (TMSN), Uniswap (UNI) e Tron (TRX) saranno sicuramente in prima linea.

Sebbene Uniswap (UNI) e Tron (TRX) si stiano preparando per un anno eccellente, è innegabile che la natura altamente accessibile e di tendenza della piattaforma di investimento di TMS Network (TMSN) si aggiudicherà la scena quest'anno.

Se volete diversificare il vostro portafoglio di criptovalute e imparare qualcosa nel frattempo, partecipate al pre-lancio di TMS Network (TMSN) prima che si chiuda!

