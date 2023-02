"Sul filo della gentilezza": tutto pronto per la prima Festa di Via tra piazza Carducci e via Biglieri

Via Nizza si prepara per accogliere la prima Festa di Via organizzata dai commercianti locali nel tratto di via tra piazza Carducci e via Biglieri. "Sul filo della gentilezza" riprendendo il nome dell'associazione è il titolo dell'iniziativa che era già stata annunciata a dicembre durante la festa di Natale organizzata in piazza Carducci.

L'appuntamento è per domenica 5 marzo dalle 9 alle 19.

Coinvolte tutte le attività in sede fissa della zona che decideranno di aderire, saranno invitate bancarelle selezionate, produttori alimentari con prodotti tipici locali e non, artigiani d’eccellenza, OPI di diverse tipologie. Saranno inoltre organizzati spettacoli, animazioni, laboratori, giochi e giostre.