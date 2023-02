Moncalieri si prepara al gran finale del Carnevale 2023

Moncalieri si prepara a vivere il weekend del gran finale del Carnevale 2023, il primo dopo gli anni segnati dal Covid, tra cancellazioni e limitazioni.

Sabato appuntamento a Revigliasco

Dopo l’investitura della Lunetta Alice Tarabra e delle damigelle, è arrivata la tradizionale due giorni in maschera. Il clou della festa sarà a Revigliasco, dove sabato 25 febbraio, a partire dalle 12,30 e fino a sera inoltrata, con stand gastronomico aperto a pranzo, cena e per le degustazioni, andrà in scena la cinquantesima edizione della manifestazione.

Dalle 14,30 è in programma la sfilata con Gianduja, le maschere e i personaggi storici del Piemonte, con gli sbandieratori del Cigno Nero, poi anche giochi per bimbi a cura degli scout del gruppo Revigliasco. E la sera gran ballo in maschera con dj Fausto.

Domenica sfilata dei carri al 45° Nord

Domenica 26, invece, la festa si sposta al 45° Nord con Live Carnevale, la sfilata dei carri allegorici a cura della Pro Loco, a partire dalle 14,30. Appuntamento da non mancare per grandi e piccini, moncalieresi e non solo.