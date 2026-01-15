Moncalieri, sgomberata la fabbrica abbandonata diventata rifugio per irregolari e senzatetto

La zona di Borgo San Pietro a Moncalieri è stata nuovamente oggetto di interventi e controlli da parte delle forze dell'ordine nelle scorse ore. La Polizia locale ha infatti sgomberato il capannone abbandonato di via Moncenisio, diventato nel corso del tempo rifugio per senzatetto e irregolari.

All'interno trovate cinque persone

All’interno dello stabile sono stati trovati quattro uomini e una giovane donna, tutti stranieri tra i 30 e i 55 anni: solo la donna risultava in regola con i documenti. La fabbrica, di proprietà privata, era già stata oggetto di prescrizioni per motivi di sicurezza e rischio strutturale. Nonostante gli interventi, nuovi accessi sono stati aperti nel tempo, trasformando lo stabile in un simbolo di degrado.

Area sbarrata con lucchetti e catene

Ora la proprietà è stata nuovamente sollecitata a chiudere definitivamente ogni varco. Ora i cancelli sono stati chiusi con lucchetti e catene, le porte sbarrate da reti metalliche saldate per impedire nuovi ingressi. Con questo si spesa di evitare il ripetersi di certi episodi, specie adesso col freddo e in pieno inverno.