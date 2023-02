Il Pd torinese si sfida anche per l'Assemblea: chi è per Bonaccini e chi per Schlein

Fermento in Piemonte per le Primarie di domenica, che porteranno a eleggere il nuovo Segretario nazionale del Pd. A sfidarsi saranno il favorito Stefano Bonaccini, che con "Energia Popolare" ha ottenuto il 52.87% delle preferenze dai congressi nei circoli, contro la movimentista Elly Schlein (34,8%). Il 26 febbraio i gazebi per il voto saranno accessibili dalle 8 alle 20 con modalità aperta, cioè non riservata solo agli iscritti.

42 piemontesi in Assemblea

La sfida per la leadership del Pd non è solo quella tra Bonaccini/Schlein, ma anche quella per la nuova Assemblea nazionale. Più sottotraccia ma non meno accesa, perché la composizione del nuovo Parlamento dem sarà specchio dei nuovi equilibri interni. Il Piemonte elegge 42 componenti di questo organo: il territorio è diviso in 6 collegi. La Città Metropolitana corrisponde a 3, mentre i restanti rappresentano le altre province.

Valle vs Foglietta

A guidare la carica a Torino per Bonaccini sarà il vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Valle, seguito dalla Presidente della Circoscrizione 3 Francesca Troise, dagli ex parlamentari Stefano Lepri e Francesca Bonomo e dall'amministratore unico di Fct Holding Luca Cassiani. Spicca in ultima posizione, più per rimarcare il suo sostegno al governatore emiliano che per reali ambizioni, il sindaco Stefano Lo Russo. A sfidarli per entrare in Assemblea con Schlein ci sono l'assessore comunale ai Trasporti Chiara Foglietta, il consigliere della 3 Alberto Pilloni, Marta Tartaglia Segretaria provinciale di Articolo Uno e l'esperto di comunicazione e docente universitario di comunicazione pubblica Fabio Malagnino.

I candidati all'assemblea della provincia

Ampliando lo sguardo al resto di territorio, scendono in campo per il governatore emiliano nel collegio 1 (Chieri) la sindaca di Settimo Elena Piastra, l'ex assessore all'ambiente di Fassino Enzo Lavolta e l'assessore alla Cultura di Chieri Antonella Giordano. Contro di loro per la parlamentare "movimentista" l'assessore al Lavoro di Torino Gianna Pentenero e l'ex deputato Davide Mattiello. Nel collegio 2 (Moncalieri/Collegno) sono pro-Bonaccini il capogruppo regionale del Pd Raffaele Gallo, i consiglieri regionali Monica Canalis e Diego Sarno e l'assessore alla Cultura di Moncalieri Laura Pompeo. Candidati all'assemblea nazionale nella lista di Schlein Valentina Paris, Umberto D'Ottavio e la consigliera comunale di San Mauro Germana Lionello.