Programma Alcotra, al via gli Infoday sull'ultima grande opportunità della programmazione 2021-2027

Entra nella sua fase conclusiva il Programma di cooperazione transfrontaliera Francia–Italia ALCOTRA 2021–2027, con l’apertura imminente della seconda finestra del 4° bando per progetti singoli, ultimo bando di rilievo dell’attuale ciclo di programmazione europea. La presentazione al Grattacielo Piemonte a Torino ha visto la presenza dell'assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna, Marco Gallo, e della consigliera delegata di Città Metropolitana di Torino, Sonia Cambursano. Il 12 febbraio invece l’appuntamento sarà a Cuneo, presso la sede della Provincia.

Si tratta di un passaggio strategico per il Piemonte, che si presenta a questo appuntamento con un bilancio estremamente positivo. Su 131 progetti complessivamente approvati nei diversi bandi, ben 86 vedono una partecipazione piemontese, per un totale di 204 partecipazioni. Le risorse già approvate a favore del Piemonte ammontano a 53,2 milioni di euro, pari a quasi un terzo (31,5%) dei 169 milioni di euro complessivi stanziati dal Programma.

"Siamo di fronte a un’opportunità decisiva – sottolinea l’assessore regionale Marco Gallo –. L’ultima grande chiamata del Programma ALCOTRA consente ai territori piemontesi di consolidare quanto costruito in questi anni e di candidare nuove progettualità capaci di incidere concretamente su sviluppo, innovazione e qualità della vita nelle aree alpine e transfrontaliere".

Tra i progetti approvati, molti progetti semplici, inclusi quelli dei Piani Integrati Territoriali (PITER+), hanno permesso di costruire reti di partenariato ormai consolidate, in favore di una cooperazione transfrontaliera sempre più radicata nei nostri territori.

Inoltre, i microprogetti, novità assoluta della programmazione 2021-2027, hanno portato un ulteriore avvicinamento del Programma ai cittadini, consentendo a soggetti di piccole dimensioni di accedere al Programma, di coinvolgere nuovi attori, ampliando e diversificando la tipologia di beneficiari (associazioni, fondazioni, PMI, piccoli comuni).

La seconda finestra del 4° bando per progetti singoli è aperta su sette obiettivi tematici strategici: dalla digitalizzazione alla transizione energetica, dall’adattamento ai cambiamenti climatici alla biodiversità, dalla mobilità sostenibile alla governance della cooperazione. La scadenza per presentare la domanda è fissata al 29 maggio 2026.

Gli infoday di Torino e di Cuneo si inseriscono in una fase cruciale: non solo momenti informativi, ma occasioni operative per orientare i potenziali beneficiari verso proposte mature e di qualità, in grado di contribuire allo sviluppo sostenibile e alla resilienza dei territori alpini.

"Con Alcotra – conclude l’assessore Gallo – il Piemonte ha dimostrato di saper investire su innovazione, ambiente, inclusione e capitale umano. Con l’ultima tornata di progetti sarà l'occasione per consolidare i risultati raggiunti e guardare con ambizione al futuro della cooperazione transfrontaliera".