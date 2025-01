Bricherasio: investito un ragazzo mentre va alla fermata del bus

Stava attraversando la strada per andare alla fermata del bus, quando un’auto l’ha urtato. Il ragazzo è finito a terra e l’ambulanza l’ha portato in ospedale cosciente. Il fatto è successo verso le 8 meno un quarto, sulla Provinciale 161, a Bricherasio, poco lontano dal ponte di Bibiana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso. Il traffico ha subito lievi rallentamenti.