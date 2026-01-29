Rivoli, a febbraio riprende il lavoro del Tavolo dei Diritti

A febbraio riprende il lavoro del Tavolo dei Diritti, uno spazio aperto di confronto, formazione e proposta che prosegue il percorso avviato nel 2025.

Gli incontri già svolti hanno portato all’elaborazione di proposte concrete per il rilancio del Consultorio Familiare, con particolare attenzione allo Spazio Giovani. Un contributo importante è arrivato anche dai risultati di un questionario online, rivolto alla cittadinanza e in modo specifico alle ragazze e ai ragazzi direttamente coinvolti nelle attività dello spazio.

Il Tavolo concentra ora il proprio impegno sul mondo giovanile, partendo da un principio chiaro: educare e accompagnare, non reprimere, promuovendo il rispetto di sé e dell’altro. In questo percorso viene rinnovata la collaborazione con i Giovani Democratici del Circolo di Rivoli.

Di fronte ai gravi e tragici eventi che negli ultimi mesi hanno coinvolto sempre più spesso i giovani, e a partire da un’analisi del contesto nazionale, il Tavolo intende approfondire anche la realtà locale, evitando semplificazioni e giudizi, ma agendo con senso di responsabilità.

L’obiettivo è avviare un percorso di ascolto, analisi e confronto che conduca a una giornata di riflessione condivisa, capace di tradursi in azioni concrete. Un percorso che coinvolga la politica, le istituzioni, le associazioni, le scuole e soprattutto le ragazze e i ragazzi.

Si intende così dare una risposta concreta, strutturata e non emergenziale alle sfide educative, sociali e culturali che attraversano le comunità locali, affrontando temi cruciali come il contrasto alla povertà educativa, alla dispersione scolastica e alle disuguaglianze nell’accesso alle opportunità di crescita.

È necessario promuovere uno sguardo educativo di comunità: non un intervento punitivo o meramente riparativo, ma una risposta che parta dai bisogni reali dei giovani, offrendo proposte educative significative capaci di intercettarne fragilità, desideri e potenzialità.

Per rafforzare la raccolta di dati e contributi, nelle prossime settimane sarà lanciato un nuovo questionario online, uno strumento fondamentale per ascoltare bisogni, esperienze e proposte del territorio.

Riferimenti:

Partito Democratico Rivoli – e-mail: info@pdrivoli.it

Giovani Democratici Rivoli – Instagram: @gdrivoli

Referente Francesca Zoavo – e-mail: fzoavo7@gmail.com