Attualità | 29 gennaio 2026, 13:28

Manifestazione nazionale per Aska, contro-manifestazione dei Radicali: "Violenza genera violenza"

Appuntamento domani venerdì 30 gennaio alle ore 14 in piazza CLN. Saranno distesi a terra con i cartelli

Domani, venerdì 30 gennaio, alle ore 14 in Piazza CLN, alcuni esponenti di Europa Radicale, dell’Associazione “Marco Pannella” e dell’Associazione radicale Adelaide Aglietta organizzeranno un sit-in nonviolento “distesi a terra con i nostri cartelli” per lanciare un appello contro l’uso della violenza, in vista della manifestazione nazionale in programma sabato nel capoluogo piemontese.

“Sotto lo slogan ‘Ci riprenderemo la città’ – spiegano – sono previsti tre cortei. Alcune frange di manifestanti sono già sul piede di guerra e annunciano azioni violente contro la stessa città che vorrebbero ‘riprendere’.”

“Abbiamo qualche esperienza per affermare che violenza genera violenza – dichiarano ancora – perché azioni violente portano a violenze maggiori. I Radicali, nella loro storia ultrasettantennale, sono sempre stati contro ogni violenza, tanto quella dello Stato quanto quella di chi, in nome di una rivoluzione o della propria ideologia, pensava che danneggiare, distruggere, colpire simboli potesse essere funzionale alla lotta.”

“Riteniamo che il metodo qualifichi ogni azione e che i mezzi prefigurino i fini, sempre. Anche negli scontri politici più duri deve prevalere il dialogo e la nonviolenza: nelle azioni, nei confronti e nel rispetto reciproco dei diversi e delle diversità.”

Con questa iniziativa, gli organizzatori chiedono a “ciascun manifestante di non cadere nella trappola della violenza”, offrendo un gesto simbolico come alternativa “a chi vorrebbe abbattere il ‘potere’ con la violenza dei propri atti”.

Redazione

