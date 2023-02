Le carrozzine rigenerate entrano al Cto: nuova vita per gli ausili per le persone con disabilità

Domani, sabato 25 febbraio, alle ore 10, presso la Sala Paralimpica dell'Unità Spinale Unipolare dell'ospedale CTO della Città della Salute di Torino (via Zuretti 24), si terrà un evento per la donazione di carrozzine rigenerate da parte dei Lions Club Rivoli Castello.

Le carrozzine sono state rigenerate dalla Custom Regeneration S.r.l. Benefit di Danilo Ragona, che si occupa di Economia circolare e sociale, in collaborazione con l’azienda Ferrero Med S.r.l., che si occupa della distribuzione di ausili per persone con disabilità.

Obiettivo della giornata è presentare la donazione, il cui scopo è sostenere la rigenerazione in Italia di ausili, ormai dismessi, per disabili, per poi trasferirli rigenerati in luoghi pubblici, dove saranno nuovamente messi a disposizione delle persone che ne hanno bisogno.