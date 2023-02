Primarie Pd, Settimo Torinese in controtendenza: vince Bonaccini, che prendere 33 voti più di Schlein [FOTO]

Anche Settimo Torinese ha celebrato il rito delle Primarie del Partito Democratico: la scelta del nuovo segretario del Pd ha visto - su scala nazionale - l'affermazione di Elly Schlein. Ma a livello cittadino è stato invece Stefano Bonaccini a spuntarla, andando in controtendenza con il risultato italiano.



Quattro i seggi organizzati in città. "Da sempre crediamo nella mescolanza tra iscritti ed elettori in alcuni passaggi democratici fondamentali, come la scelta della sua guida - dice Nicolò Farinetto, segretario dei Dem a Settimo -. Per questa ragione da dicembre abbiamo seguito alcuni passaggi che hanno portato all'ultimo atto, quello del ballottaggio, tra Bonaccini e Schlein. Uno sforzo organizzativo importante per cui ringrazio tutti i volontari che hanno dato una mano per arrivare alla scelta della nuova guida del partito".



I votanti sono stati oltre 900 (superando le aspettative degli stessi organizzatori che avevano fissato a 700 la quota auspicata): 903 per l'esattezza. Bonaccini ha raccolto 464 voti (51.38%), mentre Schlein si è fermata a 431 (47.73%). Sette le schede bianche, una nulla.