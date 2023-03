Ettore Bassi e 18 ragazzi con disabilità, protagonisti dello short film "I nostri sogni" [VIDEO]

Nella Giornata Mondiale delle Malattie Rare, entra nel vivo il progetto "I nostri sogni". Nato da un'idea di FMRI Onlus ed Elive, "I nostri sogni" è uno short film scritto, diretto e interpretato da ragazzi disabili e che vedrà la partecipazione di Ettore Bassi, Ascanio e Jaro.

Da settembre a dicembre 2022, 18 giovani tra i 14 e i 20 anni sono stati coinvolti in un laboratorio creativo di storytelling video e social. Affiancati da professionisti hanno organizzato le attività, scelto la location e appreso le varie tecniche per realizzare un corto cinematografico. I casting partiranno a marzo mentre a maggio al via le riprese.

Regista è Riccardo Denaro. "Il nostro bisogno è di essere se stessi. Questo ciò che mi ha motivato. La storia, di fantasia, non tratta il tema in modo scientifica ma trae spunto anche da esperienze che abbiamo vissuto".

Il film narra infatti un immaginario viaggio con bus spaziale verso il Pianeta dei sogni "il luogo dove tutto quello che desideriamo è li ad aspettarci". Tra sogno e realtà i ragazzi portano sullo schermo sogni ma anche le difficoltà vissute da loro e dalle loro famiglie.

Protagonista insieme ai giovani anche l'attore Ettore Bassi che veste i panni dell'educatore. Durante le riprese del film, porterà a Torino il suo spettacolo "Il mercante di luce" (23-28 maggio, al teatro Gobetti, ndr) tratto dal romanzo di Roberto Vecchioni che affronta il tema della malattia rara.

A realizzare la colonna sonora del film saranno Ascanio, appena uscito dalla sua esperienza ad Amici e Jaro, musicista e produttore torinese. Una canzone creata apposta per loro che accompagnerà le scene del film.

"Fin da bambino sogno di fare musica e ci sono riuscito, quindi sempre seguire i propri sogni - commenta Jaro -. Ho subito accettato perché vivo di musica, ma anche per il tema sociale del progetto e poi perché Torino è la città in cui sono nato e cresciuto".

"La prima volta che ho letto la stesura, ho notato subito gli aggettivi e già mi veniva in mente la canzone da cantare. spero di regalarvi qualcosa di magico come avete fatto voi" aggiunge Ascanio.

"I nostri sogni" sarà presentato in anteprima assoluta al Giffoni Film Festival che si svolgerà a luglio 2023.