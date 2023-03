A Torino tre nuovi poli di infanzia per i bimbi da 0 a 6 anni

A Torino tre nuovi poli di infanzia, cioè strutture che accolgono in un unico plesso o in edifici vicini, scuole dedicate ai bimbi dagli zero ai sei anni. Questa mattina la Giunta Comunale, su proposta dell’assessora alle politiche educative Carlotta Salerno, ha approvato l’avvio della fase sperimentale del progetto a partire dall’anno scolastico 2023/2024.

Il progetto

All'interno degli istituti di via Paoli 75, via Braccini 75 (piano terra) e via Roveda 35/1, che già ospitano un nido e una materna, verrà testato un modello di gestione organizzativa e un progetto educativo. Le azioni che saranno messe in campo per realizzare il progetto pedagogico riguarderanno la formazione comune di educatori 0/3 e insegnanti 3/6; la definizione degli aspetti organizzativi, gestionali e contrattuali del personale; il coordinamento pedagogico comune a tutte le realtà coinvolte, indipendentemente dal soggetto/ente di appartenenza; la definizione delle modalità di accesso per garantire continuità alle bambine ed ai bambini fruitori.

Poli d'infanzia in via Verolengo e via Giuria