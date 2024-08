Colpisce in testa il vicino con un'accetta al culmine di una lite: arrestato un 53enne

Ha colpito il vicino di casa con un'accetta al culmine di un litigio per questioni condominiali. E' successo ieri sera, lunedì 12 agosto, ad Avigliana.

Dopo i dovuti accertamenti, i carabinieri hanno arrestato l'aggressore, un cittadino rumeno di 53 anni, con l'accusa di lesioni personali aggravate. I militari erano intervenuti sul posto dopo che un cittadino aveva segnalato una lite in corso al numero 112 delle emergenze.

In breve tempo i carabinieri hanno ricostruito quanto avvenuto: l'uomo, con la propria moglie, aveva discusso animatamente con un'altra coppia per problemi di vicinato. Al culmine della discussione, con un'accetta, il 53enne ha colpito alla testa il marito dell'altra coppia.

La vittima è stata trasposta presso l'ospedale di Rivoli in prognosi riservata non in pericolo di vita. Il presunto aggressore è stato sottoposto agli arresti domiciliari.